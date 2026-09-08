Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 264/NQ-CP về việc chuyển giao nguyên trạng Khu Liên hợp thể thao quốc gia về Bộ Quốc phòng quản lý, một phần diện tích đất nằm trong quy hoạch Khu Liên hợp thể thao quốc gia về UBND TP Hà Nội quản lý. Việc bàn giao và tiếp nhận phải hoàn thành trước ngày 1-10.

Ảnh minh họa

Từ ngày 1-10, Bộ Quốc phòng trực tiếp quản lý Khu Liên hợp thể thao quốc gia.

Chính phủ giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VH-TT-DL) chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, UBND TP Hà Nội và các bộ, ngành liên quan xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định về việc chuyển giao theo quy định; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các thủ tục bàn giao theo quy định của pháp luật. Bộ VH-TT-DL tổ chức bàn giao đất đai về Bộ Quốc phòng, UBND TP Hà Nội theo phương án đã được phê duyệt; bàn giao nguyên trạng tổ chức bộ máy, nhân sự, tài sản, tài chính, tài liệu, các quyền, nghĩa vụ có liên quan... tại Khu Liên hợp thể thao quốc gia về Bộ Quốc phòng sau khi có quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Quốc phòng phối hợp với Bộ VH-TT-DL, UBND TP Hà Nội bố trí ngân sách để bảo đảm kinh phí hoạt động của Khu Liên hợp thể thao quốc gia không bị gián đoạn từ thời điểm hoàn thành tiếp nhận bàn giao.

Khu Liên hợp thể thao quốc gia rộng hơn 247ha, nằm ở phía Tây Hà Nội, gồm nhiều hạng mục như: sân vận động Mỹ Đình, cung thể thao dưới nước, trung tâm đào tạo bóng đá trẻ, các sân tập và khu công viên cây xanh.

LÂM NGUYÊN