Xã hội

Bộ đội đắp bờ mương ngăn nước tràn vào khu dân cư ở Gia Lai

SGGPO

Sáng 8-9, Ban Chỉ huy quân sự phường Thống Nhất tỉnh Gia Lai tiếp tục huy động lực lượng đắp, gia cố bờ mương nhằm hạn chế tình trạng ngập úng tại khu dân cư hẻm 433 đường Lý Thái Tổ khi có mưa lớn.

Clip Ban Chỉ huy Quân sự phường Thống Nhất đắp mương ngăn nước chảy vào khu dân cư. Thực hiện: HỮU PHÚC
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Phần mương được đắp cao để nước chảy theo dòng chảy, không tràn vào khu dân cư. Ảnh: HỮU PHÚC

Tại hiện trường, hàng chục cán bộ, chiến sĩ xúc đất vào bao để đắp và gia cố bờ mương. Bên cạnh đó, bộ đội còn đổ đá gia cố lớp tôn kè bờ. Qua 2 ngày triển khai, các lực lượng đã gia cố tại 3 vị trí được khoảng 70m, sử dụng khoảng 1.000 bao đất đắp. Các đoạn mương được nâng cao khoảng 2m nhằm ngăn nước tràn vào khu dân cư khi mưa lớn.

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Cán bộ, chiến sĩ gia cố bờ mương. Ảnh: HỮU PHÚC

Trao đổi với phóng viên Báo SGGP tại hiện trường, Trung tá A Quỳnh, Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Thống Nhất, cho biết: Trong 2 ngày, tranh thủ thời tiết thuận lợi, đơn vị đã huy động khoảng 30 cán bộ, chiến sĩ cùng 20 hội viên, đoàn viên các đoàn thể cùng tham gia.

Việc đắp, gia cố bờ mương là giải pháp trước mắt nhằm hạn chế nước tràn vào khu dân cư khi mưa lớn, góp phần bảo đảm an toàn cho người dân trong mùa mưa lũ. Dự kiến việc gia cố bờ mương sẽ hoàn tất trong ngày 8-9.

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Cán bộ chiến sĩ xúc đất vào bao để gia cố. Ảnh: HỮU PHÚC

Như Báo SGGP đã phản ánh, những ngày qua, mưa lớn khiến một số điểm dân cư trên địa bàn phường Thống Nhất bị ngập, trong đó có khu vực hẻm 433 đường Lý Thái Tổ. Nước dâng cao, tràn vào nhiều nhà dân, khiến sinh hoạt của người dân bị đảo lộn.

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Khuân vác bao đất để làm mương, ngăn nước chảy vào khu dân cư. Ảnh: HỮU PHÚC

Sau đó, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã trực tiếp kiểm tra tình hình ngập lụt tại khu vực hẻm 433 đường Lý Thái Tổ, đồng thời chỉ đạo các đơn vị khẩn trương vào cuộc, tập trung xử lý tình trạng.

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Cán bộ, chiến sĩ làm việc khẩn trương, trách nhiệm. Ảnh; HỮU PHÚC
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Khiêng đá giữa mương nước để gia cố bờ. Ảnh: HỮU PHÚC
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Sắp xếp bao đất để tạo bờ mương chắn. Ảnh: HỮU PHÚC
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HỮU PHÚC

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Đường Lý Thái Tổ Bộ đội đắp bờ mương ngăn nước khu dân cư Gia Lai

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