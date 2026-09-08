Bộ đội đắp bờ mương ngăn nước tràn vào khu dân cư ở Gia Lai

Tại hiện trường, hàng chục cán bộ, chiến sĩ xúc đất vào bao để đắp và gia cố bờ mương. Bên cạnh đó, bộ đội còn đổ đá gia cố lớp tôn kè bờ. Qua 2 ngày triển khai, các lực lượng đã gia cố tại 3 vị trí được khoảng 70m, sử dụng khoảng 1.000 bao đất đắp. Các đoạn mương được nâng cao khoảng 2m nhằm ngăn nước tràn vào khu dân cư khi mưa lớn.
Trao đổi với phóng viên Báo SGGP tại hiện trường, Trung tá A Quỳnh, Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Thống Nhất, cho biết: Trong 2 ngày, tranh thủ thời tiết thuận lợi, đơn vị đã huy động khoảng 30 cán bộ, chiến sĩ cùng 20 hội viên, đoàn viên các đoàn thể cùng tham gia.
Việc đắp, gia cố bờ mương là giải pháp trước mắt nhằm hạn chế nước tràn vào khu dân cư khi mưa lớn, góp phần bảo đảm an toàn cho người dân trong mùa mưa lũ. Dự kiến việc gia cố bờ mương sẽ hoàn tất trong ngày 8-9.
Như Báo SGGP đã phản ánh, những ngày qua, mưa lớn khiến một số điểm dân cư trên địa bàn phường Thống Nhất bị ngập, trong đó có khu vực hẻm 433 đường Lý Thái Tổ. Nước dâng cao, tràn vào nhiều nhà dân, khiến sinh hoạt của người dân bị đảo lộn.
Sau đó, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã trực tiếp kiểm tra tình hình ngập lụt tại khu vực hẻm 433 đường Lý Thái Tổ, đồng thời chỉ đạo các đơn vị khẩn trương vào cuộc, tập trung xử lý tình trạng.