Đồng Nai: Ô tô sập hố trên tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Một chiếc ô tô 7 chỗ lưu thông trên tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, hướng Đồng Nai - TPHCM đã gặp sự cố tại đoạn cách điểm đầu cao tốc khoảng 2 km.

Hiện trường vụ ô tô sập hố trên tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Theo đó, khoảng hơn 20 giờ ngày 7-9, một chiếc ô tô lưu thông trên tuyến cao tốc đã gặp sự cố tại đoạn qua phường Phước Tân, TP Đồng Nai.

Cụ thể, khi qua nút giao giữa tuyến cao tốc với đường Võ Nguyên Giáp khoảng 2km, ô tô bất ngờ tông vào biển cảnh báo và cọc tiêu tại khu vực đường đang sửa chữa. Sau đó, phương tiện tiếp tục lao lên phía trước, lao xuống phần đường được đào thấp hơn 20cm so với mặt đường và sập vào hố ga, rồi dừng giữa cao tốc.

Vụ việc khiến phần phía trước của ô tô bị hư hỏng nặng. Rất may, vụ tai nạn không gây thương vong.

Chiếc ô tô bị hư hỏng sau khi sập hố trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Ảnh: Người dân cung cấp

Theo camera hành trình, biển cảnh báo được đặt cách khu vực sửa chữa khoảng vài chục mét nhưng không có đèn tín hiệu.

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án Công trình giao thông TP Đồng Nai, chủ đầu tư dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, cho biết đoạn đường trên đang được sửa chữa để khắc phục một số điểm, bảo đảm an toàn giao thông và đã đăng ký với các đơn vị quản lý.

Ban Quản lý dự án đang rà soát, kiểm tra việc đặt biển cảnh báo có quá gần vị trí sửa chữa hay không, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan xử lý.

Theo quy định, khi sửa chữa trên cao tốc, đơn vị thi công phải đặt biển cảnh báo và đèn khẩn cấp vào ban đêm cách vị trí thi công tối thiểu 150m.

PHÚ NGÂN