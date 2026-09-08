Nhóm thiếu niên chạy xe điện lạng lách, đánh võng khai bị té 2 lần

Từ clip trên mạng xã hội, lực lượng công an khẩn trương truy xét, mời 4 thiếu niên điều khiển xe đạp điện lạng lách, đánh võng nguy hiểm trên đường Dương Công Khi lên làm việc và lập hồ sơ quản lý.

Ngày 8-9, Công an xã Xuân Thới Sơn, TPHCM cho biết đã lập hồ sơ, phối hợp với gia đình, nhà trường và chính quyền địa phương đưa 4 trường hợp các em gồm: H.N.K.G. (sinh năm 2012), N.H.G.N. (sinh năm 2014), L.T.K. (sinh năm 2013) và V.Đ.K. (sinh năm 2013) vào diện quản lý, giáo dục.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng và tin báo của nhân dân, lực lượng chức năng xác định khoảng 13 giờ ngày 5-9, trên tuyến đường Dương Công Khi (đoạn qua địa bàn xã Xuân Thới Sơn), một nhóm 4 thiếu niên điều khiển 2 xe đạp điện liên tục lạng lách, đánh võng, tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông.

Video lời khai của nhóm thiếu niên chạy xe đạp điện lạng lách, đánh võng và tạt đầu xe tải trên đường

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Xuân Thới Sơn đã phối hợp Đội Cảnh sát giao thông An Sương (Phòng PC08, Công an TPHCM) khẩn trương xác minh, làm rõ. Lực lượng chức năng mời 4 trường hợp liên quan lên làm việc để xử lý theo quy định.

Tại trụ sở công an, G. thừa nhận đã cùng nhóm bạn chạy xe đạp điện, lạng lách, đánh võng và dùng chân đạp nhau trong lúc di chuyển, lúc đến gần đường Dương Công Khi còn có hành vi tạt đầu xe tải. “Khi quẹo vào đường XTS33 thì hai trong bốn em lạng lách, đánh võng và bị té 2 lần”, G. khai.

Nhóm thiếu niên chạy 2 xe đạp điện lạng lách, đánh võng, tạt đầu xe tải trên đường. Ảnh: HT

Tại cơ quan công an, các em đã thừa nhận hành vi vi phạm, tỏ ra hối hận và viết cam kết chấp hành nghiêm các quy định của Luật Giao thông đường bộ. Công an xã Xuân Thới Sơn cùng Đội Cảnh sát giao thông An Sương đã lập hồ sơ xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Chính quyền và lực lượng công an khuyến cáo các bậc phụ huynh cần tăng cường quản lý, giám sát con em trong việc sử dụng phương tiện giao thông; tuyệt đối không giao xe cho người chưa đủ tuổi hoặc chưa đủ điều kiện điều khiển theo quy định. Mọi hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông sẽ bị phát hiện và xử lý nghiêm.

NGUYỄN TÂN