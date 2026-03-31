Đề nghị các địa phương chủ động ứng phó mưa đá, dông lốc, sét

Dông lốc gây thiệt hại tại làng hoa Tây Tựu (TP Hà Nội) ngày 30-3

Sáng 31-3, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia ban hành văn bản gửi UBND 34 tỉnh, thành phố đề nghị chủ động ứng phó dông, lốc, sét, mưa đá trong thời kỳ chuyển mùa. Văn bản do Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp ký.

Theo Ban Chỉ đạo, trong các ngày 29 và 30-3, dông lốc, sét, mưa đá xảy ra trên diện rộng, gây thiệt hại về người và tài sản. Căn cứ bản tin dự báo, cảnh báo khí hậu thời hạn mùa của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, thời gian tới trên phạm vi cả nước có khả năng tiếp tục xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, tập trung trong các tháng 4 và 5-2026.

Để giảm thiểu thiệt hại, Ban Chỉ đạo đề nghị UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương huy động nguồn lực hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai vừa xảy ra, sớm ổn định đời sống và phục hồi sản xuất.

Các địa phương chỉ đạo cơ quan chuyên môn theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, cập nhật thông tin kịp thời đến chính quyền cơ sở và người dân, tổ chức kiểm tra, rà soát an toàn nhà ở, chuẩn bị sẵn sàng phương án ứng phó, tránh bị động khi có tình huống phát sinh.

Ban Chỉ đạo cũng yêu cầu tăng cường thông tin, tuyên truyền, nhất là hệ thống thông tin cơ sở, nhằm phổ biến kỹ năng phòng tránh dông, lốc, sét, mưa đá cho người dân. Các địa phương thực hiện chế độ trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường).

Tối 30-3, Văn phòng Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai cho biết, mưa, mưa đá kèm dông lốc, sét trong hai ngày 29 và 30-3 tại các tỉnh miền núi và trung du Bắc bộ như Lào Cai, Cao Bằng, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Sơn La, Quảng Ninh và Hà Nội đã làm 4 người chết, 9 người bị thương. Theo báo cáo nhanh của các địa phương gửi về Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thiên tai làm 13 nhà bị sập đổ, 6.551 nhà bị tốc mái, hư hỏng, tập trung nhiều tại Lào Cai và Cao Bằng. Về sản xuất, có 35ha lúa, 181ha hoa màu, cây ăn trái, cây hàng năm và 68ha rừng bị thiệt hại. Cùng với đó, 1.280 con gia cầm bị chết. Hàng trăm công trình phụ trợ, hàng chục điểm trường, nhà văn hóa và trụ sở cơ quan bị hư hỏng; 21 cột điện tại các tỉnh Lào Cai, Thái Nguyên và Sơn La bị gãy đổ, 2 trạm biến thế tại Hà Nội bị hỏng.

PHÚC VĂN