Nắng nóng diện rộng, miền núi phía Bắc đề phòng dông lốc, mưa đá

Cơ quan khí tượng - thủy văn cảnh báo, ngày 31-3, TPHCM và khu vực Đông Nam bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng 35-36 độ C. Miền Bắc và miền Trung nắng nóng diện rộng, trong khi miền núi phía Bắc cần đề phòng dông lốc, mưa đá.

Nắng nóng tiếp diễn tại Nam bộ

Theo nhận định của các chuyên gia khí tượng - thủy văn, ngày 31-3, thời tiết trên cả nước có xu hướng nắng nóng diện rộng, cục bộ có nơi nắng nóng gay gắt.

Tại Bắc bộ, nhiệt độ phổ biến 32-36 độ C. Riêng khu vực phía Tây như Điện Biên, Phú Thọ, Lào Cai có thể đạt 34-36 độ C, có nơi trên 37 độ C. Khu vực đồng bằng, trong đó có Hà Nội, phổ biến 35-36 độ C, có nơi cao hơn. Tuy nhiên, từ chiều tối, mưa dông gia tăng, lan từ vùng núi Đông Bắc xuống đồng bằng, ảnh hưởng đến Hà Nội trong đêm 31-3. Nhiệt độ ban đêm giảm, thời tiết dễ chịu hơn.

Các chuyên gia nhận định, đây là thời kỳ giao mùa, khí quyển xáo trộn mạnh, làm tăng tính bất ổn của thời tiết. Vì vậy, dù mưa không kéo dài, người dân Bắc bộ, nhất là khu vực miền núi, cần đề phòng dông lốc, sét, gió giật mạnh và nguy cơ mưa đá trong thời gian ngắn nhưng cường độ lớn.

Tại Trung bộ, nắng nóng tiếp tục diễn ra trên diện rộng. Khu vực từ Nghệ An đến Quảng Ngãi là tâm điểm nắng nóng của cả nước, với nhiệt độ phổ biến 35-37 độ C; vùng núi phía Tây 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Khu vực ven biển từ Quy Nhơn đến Phan Thiết có nền nhiệt thấp hơn, khoảng 31-35 độ C.

Tại Tây Nguyên và Nam bộ, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ phổ biến 31-34 độ C; riêng một số địa phương như TPHCM, Tây Ninh, Đồng Nai có thể xuất hiện nắng nóng 35-36 độ C. Chiều tối và tối có khả năng xảy ra mưa dông cục bộ.

Riêng TPHCM ngày 31-3 tiếp tục duy trì độ ẩm thấp, gây cảm giác oi bức vào buổi trưa và đầu giờ chiều. Mưa dông có thể xuất hiện cục bộ về chiều tối, nhưng diện mưa không lớn.

Theo số liệu quan trắc của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, ngày 30-3, nhiều nơi từ Nghệ An đến Quảng Ngãi ghi nhận nắng nóng trên 37 độ C, như Con Cuông 38,6 độ C, Hương Khê 39,1 độ C, Tuyên Hóa 37,9 độ C. Độ ẩm thấp nhất phổ biến 45%-55%.

Trong 24-48 giờ tới, nắng nóng tiếp tục xảy ra tại Tây Bắc bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi. Riêng vùng núi phía Tây từ Nghệ An đến TP Huế có nắng nóng gay gắt, nhiệt độ có thể vượt 39 độ C. Đồng bằng Bắc bộ và miền Đông Nam bộ phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Dự báo từ ngày 1-4, nắng nóng tại Bắc bộ và Bắc Trung bộ có xu hướng suy giảm dần. Tuy nhiên, khu vực Nam bộ, trong đó có TPHCM, chưa có dấu hiệu giảm nhiệt.

PHÚC HẬU