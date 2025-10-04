Xã hội

Đề nghị công nhận liệt sĩ đối với Chủ tịch xã tử vong khi đang làm nhiệm vụ

SGGPO

Sáng 4-10, UBND xã Dray Bhăng (tỉnh Đắk Lắk) đã có báo cáo nhanh vụ việc ông Lê Phước Toàn (Chủ tịch UBND xã) gặp tai nạn, tử vong khi đang thực hiện nhiệm vụ trên tuyến Quốc lộ 27. 

Theo đó, tối 3-10, trên địa bàn xã Dray Bhăng có mưa lớn, gây ngập cục bộ km16+650, Quốc lộ 27, khiến giao thông qua khu vực bị ùn ứ. Lúc này, ông Toàn cùng một số cán bộ UBND xã Dray Bhăng đã xuống đường, tham gia hỗ trợ điều tiết giao thông, cảnh báo, bảo đảm an toàn cho các phương tiện lưu thông qua khu vực.

Ảnh màn hình 2025-10-04 lúc 07.24.59.png
Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn

Khoảng 21 giờ 25, tối cùng ngày, trong lúc đang làm nhiệm vụ, ông Toàn bị xe ô tô mang BKS 47A lưu thông trên Quốc lộ 27 theo hướng Lắk – Buôn Ma Thuột tông trực diện. Hậu quả, ông Toàn tử vong.

Người điều khiển ô tô gây ra vụ tai nạn được xác định là bà Lê Thị Cẩm C. (sinh năm 1992, trú xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk). Sáng 4-10, bà C. đã đến cơ quan công an trình diện.

z7079890961834_a7424b65e6c582520979d1d3f31abd25.jpg
Gia đình tổ chức tang lễ cho ông Lê Phước Toàn

Ông Nguyễn Thanh Minh, Phó Chủ tịch UBND xã Dray Bhăng cho biết đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk đồng ý chủ trương công nhận liệt sĩ đối với ông Lê Phước Toàn đã hy sinh trong lúc thực hiện nhiệm vụ.

Tin liên quan
MAI CƯỜNG

Từ khóa

Chủ tịch xã tử vong điều tiết giao thông Quốc lộ 27 công nhận liệt sĩ

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn