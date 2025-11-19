Đề nghị không đánh thuế người mua vàng tích sản

Chiều 19-11, các đại biểu (ĐB) Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án: Luật Quản lý thuế (sửa đổi), Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi). Các ý kiến cho rằng, không nên thu thuế đối với người dân mua vàng tích sản khi cho ý kiến vào dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Chỉ nên đánh thuế với hoạt động đầu cơ vàng

Đối với thuế thu nhập từ chuyển nhượng vàng miếng, dự thảo luật quy định thu thuế thu nhập cá nhân với mức thuế suất là 0,1% trên giá chuyển nhượng từng lần. ĐB Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) bày tỏ quan điểm đồng ý thu nếu người dân lướt sóng vàng để tránh đầu cơ. Còn đối với những gia đình mua vàng dự trữ, tích luỹ cho con cháu, đề phòng ốm đau, bệnh tật... đề nghị không thu thuế.

ĐB Trần Kim Yến (TPHCM) cũng đồng ý với ý kiến ĐB Phạm Văn Hòa, vì vàng là khoản được người dân tiết kiệm sau khi đã nộp thuế. Vì vậy, tiếp tục đánh thuế khi người dân mua vàng tiết kiệm, có thuế chồng thuế không, có bảo đảm tính nhân văn hay không? "Nên chăng chỉ đánh thuế với giới đầu cơ vàng, nhưng mức thuế thì lại không đủ sức tác động với hoạt động đầu cơ vàng”, ĐB Trần Kim Yến đề nghị tính toán thêm vấn đề này.

Giảm trừ gia cảnh theo vùng, miền khó thực hiện

ĐB Trần Kim Yến đề nghị xem xét giảm trừ gia cảnh theo khu vực, vùng, vì mỗi nơi có mức chi tiêu rất khác nhau. Nếu xem xét thì thực hiện phức tạp, khó khăn hơn rất nhiều, nhưng để có chính sách thuế công bằng, nhân văn, phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội thì không thể không xem xét.

ĐB Lê Thị Ngọc Linh (Cà Mau) đồng tình với ý kiến của ĐB Trần Kim Yến là nên áp dụng hệ số vùng khi tính thuế thu nhập cá nhân để bảo đảm công bằng, phù hợp với thực tiễn, vì giữa các vùng, thu nhập và chi phí có sự chênh lệch đáng kể. Bên cạnh đó, cần mở rộng đối tượng được hưởng mức giảm trừ gia cảnh, như bổ sung các đối tượng như người mất sức lao động, người cao tuổi sống độc thân, sinh viên xa nhà chưa có thu nhập ổn định để đảm bảo tính nhân văn, hỗ trợ đúng đối tượng cần được giảm trừ; điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh thường xuyên hơn để bảo đảm với mức lạm phát.

Về biểu thuế lũy tiến, ĐB Hoàng Văn Cường (Hà Nội) cho rằng việc rút từ 7 bậc xuống 5 bậc như trong dự thảo là chưa hợp lý. ĐB đề xuất giữ nguyên 7 bậc thuế với mỗi bậc cách nhau 5%, bởi cách này "phân bổ hợp lý hơn, không triệt tiêu động lực phấn đấu của người lao động có thu nhập tăng dần".

Về thuế thu nhập đối với hộ, cá nhân kinh doanh, ĐB Hoàng Văn Cường cho rằng, việc quy định mức doanh thu 200 triệu đồng/năm là ngưỡng chịu thuế là chưa công bằng, vì doanh thu không phản ánh đúng thu nhập thực tế. Một hộ bán hàng hóa có doanh thu 200 triệu đồng nhưng lợi nhuận chỉ 10 triệu đồng, trong khi hộ bán hàng khác có cùng doanh thu lại có thể lãi tới 150 triệu đồng, nếu cùng áp thuế như nhau là không hợp lý. Do đó, ĐB đề nghị tính ngưỡng chịu thuế phân theo từng nhóm ngành.

ĐB Phạm Văn Hòa đề nghị nâng mức trần này lên, thay vì 200 triệu đồng/năm có thể 400-500 triệu đồng/năm, tức là hộ kinh doanh doanh thu 500 triệu đồng/năm trở lên mới bị chịu thuế. “Thu nhập có 200 triệu đồng mà trừ chi phí, lợi nhuận có khi còn 7-8 triệu. Một gia đình 3 miệng ăn làm sao sống mà bắt chịu thuế”, ĐB Phạm Văn Hòa bày tỏ quan điểm và đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu, thu thuế hợp lý, đảm bảo hài hòa, thấu tình, đạt lý và để người dân đồng tình.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng giải trình cho biết, về quyết định mức giảm trừ gia cảnh, ban soạn thảo sẽ tiếp thu theo hướng Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định.

Về biểu thuế lũy tiến, cơ quan soạn thảo sẽ nghiên cứu, tiếp thu về đề xuất giữ nguyên 7 bậc như hiện hành.

Về thuế đối với chuyển nhượng vàng miếng, Bộ trưởng cho biết, vấn đề này đã được nghiên cứu kỹ lưỡng và đưa vào dự thảo. Mục tiêu là tránh đầu cơ vàng, giảm áp lực lên thị trường và là một trong rất nhiều giải pháp để bình ổn thị trường vàng “bởi khi vàng bị đầu cơ thì chính người dân cũng sẽ bị ảnh hưởng”. Bộ trưởng cũng khẳng định không có chuyện thuế chồng thuế, thời điểm nào thu thì Chính phủ sẽ tiếp tục tính toán.

Về giảm trừ gia cảnh theo vùng, miền, Bộ trưởng cho biết đã từng nghiên cứu. Nhưng việc xác định một người nộp thuế ở khu vực nào cũng rất phức tạp do sự di chuyển thường xuyên của một bộ phận lao động trong nền kinh tế: người nộp thuế làm việc ở một nơi nhưng sống ở một nơi, con cái ở một nơi. “Việc này nghe qua thì rất phù hợp nhưng rất khó thực hiện và quan trọng là không đảm bảo được sự công bằng, minh bạch”, Bộ trưởng bày tỏ.

