Vụ dừng cung cấp khí CNG: Đề nghị phối hợp cung cấp, ổn định sản xuất

Chiều 29-12, Sở Công thương TPHCM chủ trì buổi làm việc với PV GAS, PV GAS D và Công ty CP Kinh doanh Khí miền Nam (KMN) nhằm trao đổi về nguồn cung khí CNG năm 2026, đồng thời đề nghị các doanh nghiệp phối hợp bảo đảm cung ứng khí, duy trì hoạt động sản xuất và dịch vụ vận tải.

Nhân viên kỹ thuật vận hành nạp khí vào bồn chứa CNG chuyên dụng tại trạm nén của Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam. Ảnh: CNG

Trước đó, KMN có báo cáo gửi Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương), phản ánh khó khăn trong việc bảo đảm nguồn khí thấp áp để sản xuất CNG. Theo KMN, chuỗi cung ứng khí hiện phụ thuộc hoàn toàn vào PV GAS, đơn vị quyết định nguồn và giá khí; trong khi PV GAS D chỉ thực hiện phân phối theo cơ chế mua – bán hộ, không có quyền tự quyết về nguồn và giá.

KMN cho biết trong nhiều năm, việc cấp khí thông qua PV GAS D diễn ra ổn định. Tuy nhiên, từ cuối năm 2024 và đầu năm 2025, do ưu tiên khí cho sản xuất điện, PV GAS chỉ đạo cắt giảm sản lượng cấp cho KMN, thậm chí có thời điểm cắt khí theo giờ, gây gián đoạn sản xuất. KMN cho rằng việc này thiếu cơ sở khi nguồn khí vẫn dồi dào và các nhà máy điện không thiếu khí.

Ngoài ra, KMN phản ánh chính sách giá khí phân theo điểm tiếp nhận, trong đó giá tại Hiệp Phước cao hơn Phú Mỹ khoảng 1 USD/mmBTU nhưng không có giải trình rõ ràng, trong khi điều kiện gia hạn hợp đồng gắn với việc chấp nhận mức giá cao bị cho là thiếu cạnh tranh bình đẳng với PV GAS CNG – doanh nghiệp cùng hệ sinh thái PV GAS.

KMN cho biết các hợp đồng mua bán khí sẽ hết hạn sau ngày 31-12-2025. Dù đã nhiều lần đề nghị gia hạn dài hạn, doanh nghiệp chỉ nhận được dự thảo gia hạn ngắn hạn một năm, kèm khả năng ngừng cấp khí khi hợp đồng hết hiệu lực.

Xe buýt nạp khí CNG tại trạm ở TPHCM. Ảnh: CNG

KMN cảnh báo nếu nguồn cung tiếp tục bị gián đoạn, nhiều doanh nghiệp sản xuất và doanh nghiệp FDI sử dụng CNG có nguy cơ dừng hoạt động; hệ thống xe buýt CNG tại TPHCM cũng có thể thiếu nhiên liệu, ảnh hưởng đến đời sống dân sinh và môi trường đầu tư.

THI HỒNG