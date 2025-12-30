Vụ dừng cung cấp khí CNG: Các bên đạt thỏa thuận, dự kiến ký hợp đồng 1 năm

Chiều 30-12, PV GAS cho biết, cuộc họp cùng ngày giữa PV GAS D (đơn vị thành viên PV GAS) và Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam (KMN) đã đạt được thỏa thuận bước đầu về việc mua bán khí CNG, với thời hạn hợp đồng dự kiến 1 năm.

Cuộc làm việc diễn ra ngay trước thời điểm hợp đồng hiện hữu giữa hai bên sắp hết hiệu lực, góp phần bảo đảm hoạt động cung ứng khí CNG được duy trì ổn định, liên tục.

Nhân viên kỹ thuật vận hành nạp khí vào bồn chứa CNG chuyên dụng tại trạm nén của Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam

Trước đó, như Báo SGGPO đã đưa tin, PV GAS D thông báo chấm dứt cung cấp khí cho KMN kể từ 0 giờ ngày 1-1-2026, do hợp đồng mua bán khí giữa hai bên hết hiệu lực vào 24 giờ ngày 31-12-2025. Do thị trường không có nguồn cung CNG thương mại thay thế ngoài hệ thống PV GAS, việc dừng cung cấp có thể ảnh hưởng đến hoạt động của KMN và các khách hàng sử dụng CNG.

Xe buýt trên địa bàn TPHCM nạp khí CNG

Trong khi đó, Bộ Công thương khẳng định thị trường khí trong nước vẫn ổn định, giá khí có xu hướng giảm và chưa có báo cáo chính thức về tình trạng thiếu hụt nguồn cung CNG trên phạm vi cả nước. Vấn đề chủ yếu liên quan đến giá và các điều kiện thương mại trong hợp đồng giữa KMN và PV GAS D.

Hệ thống cơ sở hạ tầng nhập khẩu khí thiên nhiên, bù cho sự suy giảm tự nhiên của các nguồn khí nội địa của PV GAS

Hiện KMN cung cấp khoảng 146 triệu Sm³ CNG mỗi năm cho hàng trăm doanh nghiệp và gần 500 xe buýt CNG tại TPHCM, Đồng Nai, Tây Ninh, Cần Thơ…

Nhân viên PV GAS vận hành hệ thống cung cấp khí thiên nhiên

THI HỒNG