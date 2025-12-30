Vụ dừng cung cấp khí CNG: Các bên đạt thỏa thuận, dự kiến ký hợp đồng 1 năm

Cuộc làm việc diễn ra ngay trước thời điểm hợp đồng hiện hữu giữa hai bên sắp hết hiệu lực, góp phần bảo đảm hoạt động cung ứng khí CNG được duy trì ổn định, liên tục.
Trước đó, như Báo SGGPO đã đưa tin, PV GAS D thông báo chấm dứt cung cấp khí cho KMN kể từ 0 giờ ngày 1-1-2026, do hợp đồng mua bán khí giữa hai bên hết hiệu lực vào 24 giờ ngày 31-12-2025. Do thị trường không có nguồn cung CNG thương mại thay thế ngoài hệ thống PV GAS, việc dừng cung cấp có thể ảnh hưởng đến hoạt động của KMN và các khách hàng sử dụng CNG.
Trong khi đó, Bộ Công thương khẳng định thị trường khí trong nước vẫn ổn định, giá khí có xu hướng giảm và chưa có báo cáo chính thức về tình trạng thiếu hụt nguồn cung CNG trên phạm vi cả nước. Vấn đề chủ yếu liên quan đến giá và các điều kiện thương mại trong hợp đồng giữa KMN và PV GAS D.
Hiện KMN cung cấp khoảng 146 triệu Sm³ CNG mỗi năm cho hàng trăm doanh nghiệp và gần 500 xe buýt CNG tại TPHCM, Đồng Nai, Tây Ninh, Cần Thơ…