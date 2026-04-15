Đề nghị không miễn trừ trách nhiệm pháp lý trong nghị quyết thí điểm của HĐND TP Hà Nội

Theo Ủy ban Pháp luật và Tư pháp, việc dự thảo luật quy định miễn trừ trách nhiệm pháp lý trong nghị quyết thí điểm của HĐND TP Hà Nội là không phù hợp.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành thảo luận

Trong khuôn khổ phiên họp thứ nhất của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) ngày 15-4, dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) đã được cơ quan thường trực của Quốc hội cho ý kiến hoàn thiện.

Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi), Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú cho biết, dự thảo luật đã phân định rõ thẩm quyền của chính quyền thành phố theo hướng: HĐND thành phố quyết định các cơ chế, chính sách, vấn đề lớn; UBND thành phố quy định trình tự, thủ tục thực hiện; Chủ tịch UBND thành phố quy định việc phối hợp, biện pháp thực hiện trong chỉ đạo, điều hành giữa các cơ quan chuyên môn. Đồng thời, dự thảo bổ sung, chỉnh lý các quy định bảo đảm phân cấp, phân quyền toàn diện, triệt để đi đôi với kiểm soát quyền lực.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú báo cáo tóm tắt về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

“Thời gian thí điểm cơ chế, chính sách không quá 5 năm; cho phép tạm dừng thí điểm khi phát sinh ảnh hưởng tiêu cực vượt quá mức dự báo; đồng thời bổ sung “cơ chế, chính sách khác theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền” vào phạm vi thí điểm nhằm bảo đảm tính bao quát”, ông Nguyễn Thanh Tú nhấn mạnh.

Trong số các nội dung cụ thể, dự thảo giao HĐND thành phố thẩm quyền quyết định gia hạn thời gian hoàn thiện điều kiện khởi công xây dựng công trình tối đa đối với các dự án thực hiện theo Nghị quyết 258/2025/QH15 của Quốc hội (về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô); thời gian gia hạn không quá 6 tháng và phải chịu trách nhiệm về quyết định này.

Đại biểu dự họp

Về đề nghị bổ sung thẩm quyền của các tỉnh trong Vùng Thủ đô được ban hành cơ chế, chính sách đặc thù, hiện nay, theo Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tú, dự thảo luật đã thiết kế cơ chế “mở” đủ mạnh để các địa phương trong vùng áp dụng mà không cần tự ban hành chính sách riêng. Việc bổ sung thẩm quyền nêu trên cũng không phù hợp với định hướng xây dựng luật.

Phát biểu về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo luật, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu cho biết, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp cơ bản nhất trí với các định hướng lớn và nhiều nội dung giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật. Tuy nhiên, do thời gian từ khi Quốc hội thảo luận, cho ý kiến đến khi báo cáo UBTVQH về dự kiến tiếp thu, chỉnh lý là rất ngắn, nên mặc dù các cơ quan đã hết sức cố gắng, song vẫn còn những nội dung được tiếp thu trong báo cáo, nhưng lại chưa được thể hiện đầy đủ tinh thần trong các quy định của dự thảo và ngược lại. Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đề nghị tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu tối đa các ý kiến hợp lý; bổ sung nội dung giải trình đầy đủ, bảo đảm tính thống nhất giữa báo cáo và dự thảo luật trước khi trình Quốc hội xem xét, thông qua.

Cơ quan thẩm tra cũng đề nghị không quy định miễn trừ trách nhiệm pháp lý trong nghị quyết thí điểm của HĐND thành phố, do nội dung này liên quan trực tiếp đến trách nhiệm hành chính, dân sự, hình sự và cần được quy định trong luật. “Thay vào đó, rà soát, bổ sung đầy đủ các đối tượng được xem xét miễn trừ và cụ thể hóa cơ chế, nội dung áp dụng tại Điều 34 dự thảo để bảo đảm chặt chẽ, minh bạch, thống nhất trong thực hiện”, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp nêu rõ.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định ghi nhận báo cáo giải trình, tiếp thu với dung lượng 37 trang, thể hiện nỗ lực rất lớn của các cơ quan soạn thảo, thẩm tra. Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ tiếp tục chỉ đạo rà soát, tiếp thu tối đa các ý kiến đóng góp, khẩn trương hoàn thiện dự thảo với chất lượng cao nhất, trình Quốc hội xem xét, thông qua tại đợt 2 của kỳ họp thứ nhất.

ANH PHƯƠNG