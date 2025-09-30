Đề nghị tập đoàn GE Vernova (Hoa Kỳ) mở rộng đầu tư nguồn và lưới điện tại Việt Nam

Ngày 30-9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp bà María Victoria “Maví” Zingoni, Giám đốc điều hành phụ trách mảng nguồn điện của Công ty GE Vernova (Hoa Kỳ) và các cộng sự của công ty đang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp bà María Victoria “Maví” Zingoni, Giám đốc điều hành phụ trách mảng nguồn điện của Công ty GE Vernova (Hoa Kỳ)

Thủ tướng đánh giá cao sự tham gia của GE Vernova vào nhiều dự án điện quan trọng tại Việt Nam.

Nhấn mạnh Việt Nam chủ trương phát triển điện sạch, Thủ tướng đề nghị GE Vernova mở rộng đầu tư vào Việt Nam nhằm đáp ứng nhu cầu năng lượng và mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam; đóng góp vào phát triển cơ sở hạ tầng, hệ sinh thái năng lượng của Việt Nam, đặc biệt là phát triển, tham gia vào các dự án nguồn và lưới điện; chuyển giao các công nghệ, kinh nghiệm tiên tiến để góp phần phát triển, hiện đại hóa ngành điện lực Việt Nam, nhất là công nghệ sản xuất turbine; nghiên cứu phát triển các dự án điện hydrogen tại Việt Nam, hướng tới mục tiêu chuyển đổi năng lượng xanh, sạch và bền vững.

Đánh giá Việt Nam là "căn cứ" rất an toàn của Công ty, bà Zingoni cho biết, GE Vernova dự kiến và mong muốn mở rộng hợp tác, đầu tư tại Việt Nam như cung cấp thiết bị cho các nhà máy điện khí LNG; xây dựng các trạm biến áp, thiết bị và giải pháp truyền tải điện; cung cấp các giải pháp công nghệ số trong ngành điện lực, cùng Việt Nam thực hiện sứ mệnh phát triển năng lượng sạch.

GE Vernova bắt đầu kinh doanh tại Việt Nam từ năm 1993 và hiện có khoảng 1.700 nhân viên. Hiện GE Vernova tham gia một số dự án, hoạt động tiêu biểu tại Việt Nam như Nhà máy nhiệt điện Nhơn trạch 3, 4; các nhà máy thủy điện Sơn La, Lai Châu và các dự án điện mặt trời, điện gió, lưới điện truyền tải tại Việt Nam.

LÂM NGUYÊN