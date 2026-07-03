Đề xuất các giải pháp phát triển vùng Cần Giờ với tầm nhìn 100 năm

Ngày 3-7, Đoàn công tác của Thành uỷ TPHCM do đồng chí Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành uỷ TPHCM làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng uỷ xã Bình Khánh và An Thới Đông.

Tập trung nguồn lực cho các dự án trọng điểm

Báo cáo tại buổi làm việc, lãnh đạo xã An Thới Đông cho biết trong 6 tháng đầu năm, kinh tế địa phương tiếp tục duy trì đà phát triển ổn định với tổng giá trị sản xuất ước đạt 911 tỷ đồng.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông chủ trì buổi làm việc

Công tác quản lý đất đai, trật tự đô thị, trật tự xây dựng và bảo vệ môi trường được tăng cường, tạo chuyển biến tích cực. Địa phương cũng phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ, giữ gìn Khu Dự trữ sinh quyển thế giới rừng ngập mặn Cần Giờ.

Tuy nhiên, thương mại, dịch vụ và du lịch trên địa bàn vẫn phát triển ở quy mô nhỏ, thiếu tính liên kết và chưa đa dạng về sản phẩm. Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, xã sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số; tăng cường kiểm tra, giám sát định kỳ và đột xuất đối với các nhiệm vụ trọng tâm, nhất là tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và công tác phòng, chống dịch bệnh; tiếp tục siết chặt quản lý đất đai, trật tự đô thị, trật tự xây dựng; đẩy mạnh các giải pháp bảo vệ môi trường.

Đại diện lãnh đạo xã An Thới Đông báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm

Còn đối với xã Bình Khánh, trong 6 tháng đầu năm, tổng sản phẩm trên địa bàn tăng 16% so với cùng kỳ. Xã cũng phối hợp cung cấp thông tin cho chủ đầu tư các dự án trọng điểm gồm: xây dựng cầu Cần Giờ; nút giao thông kết nối đường cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác; dự án nghiên cứu đầu tư cải tạo, nâng cấp đường Rừng Sác theo phương thức PPP, hình thức hợp đồng BT; và tuyến đường sắt đô thị Bến Thành - Cần Giờ để triển khai các thủ tục đầu tư.

Lãnh đạo xã Bình Khánh báo cáo

Công tác cải cách hành chính tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Địa phương từng bước khắc phục tình trạng chậm trễ trong giải quyết hồ sơ đất đai, cải tiến quy trình, ứng dụng công nghệ số để hỗ trợ người dân thông qua các mô hình “Bình Khánh số”, “Trạm công dân số”, "Trợ lý ảo AI".

Bên cạnh những kết quả tích cực, Đảng ủy xã Bình Khánh cũng nhìn nhận tỷ lệ kết nạp đảng viên còn thấp so với chỉ tiêu. Trong phát triển kinh tế - xã hội, hoạt động khai thác và nuôi trồng thủy sản vẫn chịu nhiều tác động bất lợi từ điều kiện sản xuất, giá cả thị trường và chi phí đầu vào.

Thời gian tới, xã sẽ rà soát, tập trung hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và chương trình công tác năm 2026, trong đó đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, thu ngân sách nhà nước và giảm hộ cận nghèo theo chỉ tiêu thành phố giao.

Đồng thời, địa phương sẽ phối hợp với các chủ đầu tư tham mưu thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và thu hồi đất để triển khai 4 dự án trọng điểm của thành phố đi qua địa bàn.

Phải có tư duy cụ thể trong phát triển kinh tế

Phát biểu kết luận, đồng chí Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM đánh giá cao những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền hai xã An Thới Đông và An Khánh trong triển khai các nhiệm vụ 6 tháng đầu năm.

Đại diện các sở, ban, ngành của thành phố đóng góp ý kiến tại buổi làm việc

Về công tác xây dựng Đảng, đồng chí yêu cầu phải rà soát kỹ nguồn phát triển đảng viên, hồ sơ, công tác thẩm tra lý lịch để có giải pháp thực hiện khả thi. Cùng với đó, cần quan tâm công tác quy hoạch, kiện toàn tổ chức bộ máy, tăng cường kiểm tra, giám sát; chú trọng công tác dân vận, nắm chắc tình hình dư luận xã hội để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh.

Thời gian tới, hai địa phương cần tập trung học tập, quán triệt đầy đủ các nghị quyết của Trung ương, Thành ủy và Ban Thường vụ Thành ủy; xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, xác định rõ tiến độ thực hiện và gắn với công tác kiểm tra, giám sát. Đồng thời, giữ vững đoàn kết nội bộ, thực hiện nghiêm quy chế làm việc; đẩy mạnh phát triển đảng viên; sớm hoàn thành việc sắp xếp khu phố, ấp bảo đảm hoạt động hiệu quả.

Đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, việc bố trí vốn đầu tư công phải phù hợp với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã; đồng thời rà soát các dự án do xã làm chủ đầu tư để tập trung triển khai hiệu quả. Đối với quỹ đất xen kẻ, đất dôi dư có diện tích nhỏ, cần rà soát cụ thể để nghiên cứu phương án khai thác phù hợp, tạo thêm nguồn thu cho địa phương.

Đồng chí Đặng Minh Thông phát biểu kết luận tại buổi làm việc

Đồng chí cũng yêu cầu các địa phương phải có tư duy cụ thể trong phát triển kinh tế, không chỉ dừng ở định hướng chung mà cần xác định rõ sẽ làm gì để phát triển kinh tế địa phương, tăng thu ngân sách, thu hút đầu tư và khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của từng xã.

Liên quan đến định hướng phát triển lâu dài, đồng chí Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành uỷ TPHCM đề nghị hai địa phương chủ động nghiên cứu, đề xuất các giải pháp phát triển vùng Cần Giờ phù hợp với tầm nhìn 100 năm mà thành phố đang xây dựng.

CẨM NƯƠNG