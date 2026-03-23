Đề xuất khám sức khỏe miễn phí cho nhiều nhóm người yếu thế

Bộ Y tế đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng bệnh. Trong đó, Bộ Y tế đề xuất ưu tiên chính sách khám sức khỏe định kỳ và sàng lọc miễn phí theo lộ trình cho toàn dân.

Đây cũng là bước đi cụ thể hóa Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, với mục tiêu toàn dân được khám sức khỏe định kỳ miễn phí, tiến tới miễn viện phí cơ bản vào năm 2030.

Theo lộ trình, từ năm 2026, các nhóm ưu tiên sẽ được khám sức khỏe định kỳ và sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần, bao gồm: người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo, cận nghèo, người có công, người mắc bệnh mạn tính và cư dân vùng khó khăn, miền núi, hải đảo. Từ năm 2028, thực hiện khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần cho các nhóm còn lại.

Trao đổi rõ hơn về đề xuất trên, ông Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Phòng bệnh cho biết, ước tính, cả nước có khoảng 24 triệu người lao động được khám sức khỏe định kỳ và khoảng 20 triệu người thuộc nhóm ưu tiên. Về nhóm bệnh tầm soát, địa phương sẽ căn cứ mô hình bệnh tật để xây dựng kế hoạch khám phù hợp. Chẳng hạn với nhóm tuổi trung niên hoặc người cao tuổi, việc sàng lọc có thể tập trung vào các bệnh phổ biến, như: huyết áp, tiểu đường, rối loạn mỡ máu, gout hoặc bệnh tuyến tiền liệt.

* Ngày 22-3, Sở Y tế TPHCM cho biết sẽ lựa chọn 3 xã là Bắc Tân Uyên, Hiệp Phước và Đất Đỏ để thí điểm triển khai “Đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn dân cư”.

Theo đó, mỗi đội gồm 1 bác sĩ, 1 điều dưỡng/hộ sinh/y sĩ, 1 dược sĩ cùng các cộng tác viên sức khỏe cộng đồng, chịu trách nhiệm theo dõi sức khỏe của từng hộ gia đình trên địa bàn. Cùng với khám bệnh ban đầu, các đội sẽ thực hiện lập và cập nhật hồ sơ sức khỏe điện tử cho từng người dân; quản lý, theo dõi các bệnh mạn tính; chăm sóc người cao tuổi, phụ nữ mang thai, trẻ em; phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật; tư vấn, hướng dẫn phòng bệnh và nâng cao sức khỏe.

Thông qua các đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn dân cư, mỗi trạm y tế sẽ từng bước quản lý sức khỏe toàn diện; theo dõi sức khỏe người dân liên tục, không gián đoạn; phối hợp chặt chẽ với các bệnh viện tuyến trên trong khám, điều trị.

NGUYỄN QUỐC - THÀNH SƠN