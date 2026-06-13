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Đề xuất làm đường cao tốc kết nối Vành đai 4 TPHCM về Đồng Tháp

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Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận vừa trình Bộ Xây dựng thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Đức Hòa - Mỹ An, kết nối Tây Ninh với Đồng Tháp.

Theo đề xuất, tuyến cao tốc dài khoảng 63,6km, trong đó hơn 60km đi qua địa bàn Tây Ninh, còn lại thuộc tỉnh Đồng Tháp. Điểm đầu tuyến kết nối Vành đai 4 TPHCM, điểm cuối nối cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh, góp phần tăng cường liên kết vùng giữa Đông Nam bộ với đồng bằng sông Cửu Long.

Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận đề xuất hai phương án đầu tư. Thứ nhất là xây dựng theo dạng nền đắp truyền thống có tổng mức đầu tư khoảng 36.980 tỷ đồng. Phương án 2, xây dựng cầu cạn trên phần lớn chiều dài tuyến có tổng mức đầu tư khoảng 45.460 tỷ đồng.

Dù chi phí cao hơn gần 8.500 tỷ đồng nhưng phương án cầu cạn được đánh giá có nhiều ưu điểm về lâu dài như giảm đáng kể nhu cầu cát đắp nền, giảm diện tích giải phóng mặt bằng và hạn chế tác động đến người dân. Phương án này cũng giúp nâng tốc độ thiết kế lên 120km/giờ, đồng thời đáp ứng tốt yêu cầu thoát lũ tại khu vực Đồng Tháp Mười.

Theo kế hoạch, dự án dự kiến khởi công vào quý 3-2027 và hoàn thành, đưa vào khai thác năm 2030.

QUANG VINH

Từ khóa

Vành đai 4 TPHCM Cao tốc Mỹ An Cầu cạn Đắp nền Cao Lãnh Đồng Tháp Mười Đông Nam Bộ Tỷ đồng Cao tốc Tây Ninh

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