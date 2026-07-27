TPHCM quy định mới về xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ kinh doanh vận tải

Các đơn vị, tổ chức kinh doanh và doanh nghiệp cung cấp phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải phải quản lý phương tiện, người lái và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong quá trình hoạt động.

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Chiều 27-7, Văn phòng UBND TPHCM cho biết, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh đã ký Quyết định số 55/2026/QĐ-UBND ban hành quy định về sử dụng xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ để kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa trên địa bàn thành phố.

Quy định áp dụng đối với tổ chức, đơn vị, cá nhân kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ, trừ xe lăn dành cho người khuyết tật và xe do vật nuôi kéo.

Phương tiện phải đáp ứng đầy đủ điều kiện kỹ thuật; người điều khiển, người được chở và việc xếp hàng hóa trên xe phải tuân thủ quy định của pháp luật.

Các đơn vị, tổ chức kinh doanh và doanh nghiệp cung cấp phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải có trách nhiệm quản lý phương tiện, người lái, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Định kỳ hằng tháng, các đơn vị phải báo cáo tình hình hoạt động về Sở Xây dựng và UBND cấp xã nơi đặt trụ sở.

TPHCM khuyến khích doanh nghiệp đầu tư phương tiện thân thiện môi trường, giảm phát thải; ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý, điều hành; bố trí điểm đón, trả khách và xếp dỡ hàng hóa bảo đảm an toàn.

Các đơn vị kinh doanh và doanh nghiệp cung cấp phần mềm kết nối vận tải phải quản lý phương tiện, người lái, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Ảnh: QUỐC HÙNG

Xe mô tô, xe gắn máy và xe thô sơ kinh doanh vận tải được phép hoạt động trên các tuyến đường công cộng thuộc địa bàn thành phố, trừ đường cao tốc và tuyến đường có biển báo hạn chế. Các phương tiện được hoạt động 24 giờ mỗi ngày, trừ trường hợp có quy định khác khi xảy ra thiên tai, dịch bệnh hoặc tình huống khẩn cấp.

UBND cấp xã nghiên cứu, tổ chức điểm chờ đón khách, xếp dỡ hàng hóa tại khu vực công cộng. Các đơn vị quản lý sân bay, ga tàu, bến xe, bến thủy, trung tâm thương mại, chợ, khách sạn, bệnh viện và địa điểm công cộng phải chủ động bố trí khu vực đỗ xe, đón trả khách phù hợp. Nghiêm cấm tự ý tổ chức kinh doanh điểm đỗ xe, điểm chờ đón khách trái quy định.

Sở Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp với Công an TPHCM và các địa phương tổ chức triển khai, tuyên truyền, kiểm tra việc thực hiện; nghiên cứu quy hoạch các điểm đỗ xe phục vụ hoạt động vận tải bằng xe hai bánh và xe thô sơ.

Công an TPHCM tăng cường đăng ký, quản lý phương tiện, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm. Quyết định mới thay thế các quy định trước đây của UBND TPHCM sau khi có hiệu lực.

QUỐC HÙNG