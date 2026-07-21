Ô tô vi phạm rẽ trái, ép cảnh sát giao thông lùi tránh rồi bỏ chạy

Trong clip được đăng tải lên mạng xã hội cho thấy, tài xế điều khiển xe ô tô màu đen không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát giao thông, lái xe bỏ chạy.

Sáng 21-7, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) thông tin, liên quan tới một clip đăng tải trên mạng xã hội tối 20-7 về sự việc một tài xế ô tô không chấp hành hiệu lực của cảnh sát giao thông, đơn vị đã kiểm tra camera AI để xác minh tài xế vi phạm.

Hình ảnh chiếc xe ô tô "ủn" cảnh sát giao thông rồi bỏ chạy

Quá trình xác minh xác định, sự việc xảy ra vào tối 20-7 trên đường Nguyễn Hoàng (phường Từ Liêm). Trong quá trình làm nhiệm vụ tại nút giao Phạm Hùng - Nguyễn Hoàng, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 36B-548.xx vi phạm lỗi rẽ trái tại nơi có biển cấm.

Khi lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, người điều khiển phương tiện không chấp hành mà lái xe về phía trước, buộc một cảnh sát giao thông phải lùi tránh. Sau đó, tài xế lách xe bỏ chạy khỏi hiện trường.

Cơ quan chức năng làm việc với ông T.V.N.. Ảnh: CÔNG AN HÀ NỘI

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát giao thông đã chỉ đạo triển khai các biện pháp nghiệp vụ, khai thác hệ thống Camera AI để xác minh, truy vết phương tiện và người điều khiển.

Đến khoảng 22 giờ 40 phút cùng ngày, cơ quan công an xác định và mời người điều khiển phương tiện đến làm việc. Danh tính tài xế được xác định là ông T.V.N. (sinh năm 1996, trú tại Thanh Hóa). Tại cơ quan công an, người này thừa nhận hành vi không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng cảnh sát giao thông.

Hiện vụ việc đã được bàn giao cho Công an phường Từ Liêm tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định.

ĐỖ TRUNG