Lâm Đồng: Đóng cửa hơn 12ha mỏ titan để nối thông đường ven biển

Sau nhiều năm bị chậm tiến độ do vướng hoạt động khai thác titan, dự án đường ven biển trị giá hơn 1.200 tỷ đồng tại tỉnh Lâm Đồng có cơ hội tăng tốc triển khai, sau khi hơn 12ha khu vực mỏ titan được chấp thuận đóng cửa để bàn giao mặt bằng.

Sáng 22-7, thông tin từ UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, Bộ NN-MT vừa thông báo chấp thuận phương án đóng cửa một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản tại mỏ titan - zircon Nam Suối Nhum (xã Tân Thành), tạo cơ sở để địa phương tiếp tục triển khai đoạn còn lại của dự án đường ven biển ĐT719B - công trình nhiều năm qua bị đình trệ do vướng hoạt động khai thác titan.

Phần lớn dự án ĐT 719B (Lâm Đồng) đã hoàn thành, nhưng còn gần 4km chưa thể thực hiện do vướng mỏ titan

Theo thông báo của Bộ NN-MT, phần diện tích được chấp thuận đóng cửa là 12,52ha, thuộc mỏ titan - zircon Nam Suối Nhum do Công ty TNHH Thương mại Tân Quang Cường khai thác. Phần diện tích này được hoàn trả để phục vụ thi công tuyến đường ven biển ĐT719B đoạn Phan Thiết - Kê Gà, trong khi doanh nghiệp tiếp tục được khai thác trên diện tích còn lại hơn 502ha. Thời gian thực hiện phương án đóng cửa một phần mỏ dự kiến trước ngày 9-8-2026.

Sau khi hoàn thành các hạng mục theo phương án đóng cửa, doanh nghiệp phải báo cáo UBND tỉnh Lâm Đồng để tổ chức kiểm tra, nghiệm thu và thực hiện các thủ tục bàn giao diện tích đã đóng cửa cho địa phương quản lý theo quy định.

Vướng mỏ khai thác khoáng sản titan, dự án đường 719B (Lâm Đồng) nhiều năm vẫn chưa hoàn thành

Dự án ĐT719B đoạn Phan Thiết - Kê Gà có tổng mức đầu tư hơn 1.274 tỷ đồng, chiều dài hơn 25km, được khởi công từ năm 2020. Đến nay, khoảng 18km đã được đưa vào khai thác, khối lượng thi công đạt gần 80%. Tuy nhiên, toàn tuyến vẫn chưa thể hoàn thành đồng bộ do còn khoảng 3,88km đi qua khu vực mỏ titan Nam Suối Nhum chưa có mặt bằng để thi công.

Việc chấp thuận đóng cửa một phần mỏ titan được kỳ vọng sẽ tháo gỡ "điểm nghẽn" lớn nhất của dự án, tạo điều kiện để địa phương hoàn tất các thủ tục tiếp nhận mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công và sớm hoàn thiện tuyến đường kết nối cao tốc Bắc - Nam với khu du lịch quốc gia Mũi Né và các khu vực ven biển phía Nam tỉnh Lâm Đồng.

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TIẾN THẮNG