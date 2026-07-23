TPHCM: Nghiên cứu lộ trình di dời các cảng biển ra khỏi khu vực trung tâm

UBND TPHCM vừa có chỉ đạo các sở, ngành về việc nghiên cứu phương án, lộ trình di dời các cảng biển ra khỏi khu vực trung tâm thành phố nhằm tháo gỡ điểm nghẽn giao thông và bảo vệ môi trường.

Nội dung này được thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tại Thông báo số 365/TB-VPCP ngày 10-7-2026. Theo đó, lãnh đạo Chính phủ yêu cầu TPHCM khẩn trương phối hợp với Bộ Xây dựng để xác định phương án và lộ trình di dời phù hợp các cảng biển đang hoạt động trong nội đô.

Mục tiêu trọng tâm của việc di dời là nhằm giảm thiểu tình trạng ùn tắc giao thông, đồng thời hướng tới mục tiêu giữ gìn môi trường bền vững cho khu vực trung tâm.

Cụm cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải. Ảnh: THÀNH HUY

Để triển khai nhiệm vụ này, UBND TPHCM đã giao Sở Xây dựng chủ trì, tham mưu cho thành phố các bước phối hợp cụ thể với Bộ Xây dựng. Việc sớm xây dựng lộ trình di dời cảng biển được đánh giá là giải pháp quan trọng để tháo gỡ các nút thắt về hạ tầng, tạo ra không gian phát triển mới cho TPHCM trong giai đoạn tới.

THÀNH HUY