Thủ tướng yêu cầu khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ lật xe khách trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Ngày 17-7, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc ký Công điện số 48/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: VGP

Theo đó, lúc 0 giờ 20 phút ngày 17-7, trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, thuộc địa bàn xã Chương Dương, TP Hà Nội, một ô tô chở khách tự lật khiến 4 người chết và nhiều người bị thương.

Ngay khi nhận được thông tin, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo gửi lời thăm hỏi ân cần, chu đáo tới người bị thương và chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình các nạn nhân tử vong. Thủ tướng chỉ đạo lãnh đạo UBND TP Hà Nội và lực lượng công an, y tế tới hiện trường để khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội trực tiếp chỉ đạo các cơ quan, lực lượng chức năng đánh giá nguyên nhân, triển khai ngay các giải pháp khắc phục tồn tại, bất cập; đồng thời khẩn trương làm rõ các nguyên nhân trực tiếp và gián tiếp liên quan đến vụ tai nạn này.

Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo Công an TP Hà Nội và công an các đơn vị có liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ lật xe và xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm; lưu ý xử lý nghiêm tài xế, chủ xe hoặc nhà xe và các cá nhân có liên quan nếu vi phạm quy định về điều kiện kinh doanh vận tải, an toàn phương tiện, việc chấp hành quy định của tài xế...

Bộ Công an chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ hoạt động vận tải đường bộ bằng xe ô tô, đặc biệt là xe chở hàng, chở người số lượng lớn; rà soát hệ thống thiết bị giám sát hành trình đối với xe ô tô kinh doanh vận tải, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm, nhất là vi phạm quy định về kiểm tra điều kiện an toàn của phương tiện.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng chỉ đạo các đơn vị, địa phương rà soát, tổ chức giao thông hợp lý, khoa học trên các tuyến đường cao tốc, quốc lộ, nhất là các tuyến quốc lộ phân cấp cho các địa phương quản lý; tăng cường công tác cảnh báo nguy hiểm cho người tham gia giao thông, nhất là các tuyến đường có khúc cua, đèo dốc; chỉ đạo các địa phương rà soát về điều kiện an toàn của phương tiện kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành rà soát, sửa chữa, lắp đặt bổ sung biển báo giao thông nhằm bảo đảm an toàn đối với các tuyến đường thuộc phạm vi quản lý, đặc biệt lưu ý các tuyến đường quốc lộ được phân cấp quản lý, đường địa phương; tăng cường cảnh báo nguy hiểm trên các tuyến đường để phòng tránh tai nạn đối với người tham gia giao thông.

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LÂM NGUYÊN