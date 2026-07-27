TPHCM tăng cường vận tải công cộng, hướng tới giảm phương tiện cá nhân

Đến năm 2030, TPHCM phấn đấu tỷ lệ người dân sử dụng giao thông công cộng đạt 15%-20% nhu cầu đi lại; hoàn thành, đưa vào khai thác 187km đường sắt đô thị và nâng tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt trong giao thông công cộng lên trên 95%.

Người dân sử dụng xe buýt miễn phí. Ảnh: QUỐC HÙNG

Chiều 27-7, Văn phòng UBND TPHCM cho biết, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh đã ký Quyết định số 4617/QĐ-UBND ban hành kế hoạch thực hiện Đề án tăng cường vận tải hành khách công cộng kết hợp kiểm soát sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân tham gia giao thông trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2026-2030.

Kế hoạch nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng hệ thống giao thông công cộng hiện đại, thân thiện môi trường, đồng thời từng bước kiểm soát phương tiện cá nhân.

Theo kế hoạch, 100% xe buýt nội tỉnh sử dụng điện hoặc năng lượng xanh ngay trong năm 2027. Trước năm 2030, toàn bộ xe buýt và taxi trên địa bàn chuyển sang sử dụng điện hoặc năng lượng xanh.

TPHCM sẽ tái cấu trúc toàn bộ mạng lưới xe buýt sau sắp xếp đơn vị hành chính; mở mới các tuyến kết nối sân bay Long Thành, các tuyến metro, khu vực Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu; tổ chức một số tuyến xe buýt đêm và mô hình vận tải theo nhu cầu bằng phương tiện cỡ nhỏ trong khu dân cư.

Thành phố cũng đầu tư, nâng cấp bến xe buýt, trạm trung chuyển, nhà chờ, trụ dừng; xây dựng 5 bến xe buýt theo quy hoạch; phát triển các bãi đỗ xe kết hợp trung chuyển để người dân gửi phương tiện cá nhân và tiếp tục hành trình bằng giao thông công cộng.

Xe buýt điện tại Bến xe buýt Sài Gòn. Ảnh: QUỐC HÙNG

Về công nghệ, thành phố sẽ mở rộng hệ thống vé điện tử liên thông trên toàn mạng lưới; ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và mô hình số hóa trong quản lý, điều hành vận tải; xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung.

Đối với đường thủy, TPHCM nghiên cứu đầu tư các tuyến vận tải hành khách công cộng và hệ thống bến thủy nội địa, kết nối đồng bộ với xe buýt, metro, hình thành mạng lưới giao thông đa phương thức.

Trong chuyển đổi xanh, thành phố sẽ hoàn thiện đề án kiểm soát khí thải phương tiện; triển khai vùng phát thải thấp tại khu vực trung tâm, Cần Giờ và đặc khu Côn Đảo; nghiên cứu điều tiết, hạn chế phương tiện cá nhân trên một số tuyến đường khi hệ thống giao thông công cộng đáp ứng yêu cầu.

TPHCM đồng thời phát triển trạm sạc điện, tủ đổi pin tại bến xe buýt, bãi đỗ xe, cơ quan, trường học, bệnh viện, khu công nghiệp; mở rộng mạng lưới xe đạp công cộng, nghiên cứu làn đường dành riêng cho xe đạp và phát triển thêm các tuyến phố đi bộ tại khu vực trung tâm.

Kế hoạch cũng đặt mục tiêu thay đổi thói quen đi lại của người dân. Thành phố sẽ vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sử dụng phương tiện giao thông công cộng tối thiểu 2 lần mỗi tuần; đồng thời đưa tiêu chí này vào nội dung đánh giá, bình xét thi đua hằng năm đối với các cơ quan, đơn vị.

QUỐC HÙNG