Khánh Hòa: Ô tô chở khách tông vào vách núi trên đèo Khánh Lê

Sáng 27-7, ô tô khách chở khoảng 20 hành khách lưu thông trên quốc lộ 27C bất ngờ mất lái, va vào vách núi khi đang đổ đèo Khánh Lê (tỉnh Khánh Hòa).

Theo thông tin ban đầu, xe khách mang biển kiểm soát TP Đà Nẵng chạy theo hướng Khánh Hòa - Lâm Đồng, khi đến đèo Khánh Lê (xã Nam Khánh Vĩnh), phương tiện bất ngờ chao đảo rồi tông vào vách núi bên đường. Thời điểm xảy ra vụ tai nạn trên xe có khoảng 20 hành khách.

Hiện trường vụ tai nạn

Ngay sau khi nhận tin báo, Đội CSGT số 1 khu vực Khánh Vĩnh (tỉnh Khánh Hòa) có mặt để phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông. Trung tâm Cấp cứu 115 Khánh Hòa đồng thời kích hoạt báo động đỏ liên viện, điều động lực lượng cùng xe cấp cứu của Trung tâm Y tế Khánh Vĩnh và Trung tâm Y tế Diên Khánh đến hiện trường.

Những người bị thương được đưa tới bệnh viện để điều trị

Lực lượng y tế đã sơ cứu các nạn nhân, sau đó chuyển 5 người bị thương đến bệnh viện để theo dõi và điều trị. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng làm rõ.

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TIẾN THẮNG