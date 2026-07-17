Cục Đăng kiểm Việt Nam dừng đăng ký, đặt lịch đăng kiểm thông qua ứng dụng TTDK

Ngày 17-7, Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết đã chấm dứt hợp tác với ứng dụng đặt lịch đăng kiểm TTDK và khuyến cáo chủ phương tiện không đăng ký hoặc đặt lịch thông qua ứng dụng này.

Các trung tâm đăng kiểm đã hoạt động ổn định. Ảnh: VIẾT CHUNG

Từ ngày 14-7, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã chính thức dừng phối hợp với ứng dụng TTDK do Công ty Cổ phần Chuyển đổi dữ liệu Sa Mộc phát triển và vận hành, sau khi hợp đồng hợp tác giữa hai bên hết hiệu lực.

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, hiện năng lực phục vụ của hệ thống các trung tâm đăng kiểm trên cả nước đã dư thừa để đáp ứng nhu cầu kiểm định của người dân và doanh nghiệp, không còn xảy ra tình trạng quá tải.

Vì vậy, chủ phương tiện có thể đưa xe trực tiếp đến bất kỳ trung tâm đăng kiểm nào để thực hiện kiểm định mà không cần đăng ký, đặt lịch qua ứng dụng TTDK hoặc làm theo các hướng dẫn, gợi ý trên ứng dụng này.

Để góp phần đơn giản hóa thủ tục, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện kiểm định xe cơ giới, Cục Đăng kiểm Việt Nam đang xây dựng một ứng dụng trực tuyến mới hỗ trợ người dân đăng ký kiểm định phương tiện trực tuyến, đồng thời tích hợp nhiều tiện ích và dịch vụ khác.

Cục Đăng kiểm Việt Nam sẽ thông báo công khai trên các kênh thông tin chính thức khi ứng dụng mới được đưa vào vận hành.

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