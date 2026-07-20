Liên tục ùn tắc trên quốc lộ 51 do tiến độ sửa chữa ì ạch

Theo kế hoạch, giai đoạn 1 dự án sửa chữa quốc lộ 51 qua địa bàn TP Đồng Nai phải hoàn thành vào đầu tháng 7-2026. Tuy nhiên, đến ngày 20-7, nhiều hạng mục vẫn chưa hoàn tất, khiến tình trạng ùn tắc trên tuyến giao thông huyết mạch này ngày càng nghiêm trọng.

Sửa chữa quốc lộ 51 chậm khiến tình trạng ùn ứ kẹt xe ngày càng nghiêm trọng

Các phương tiện nối đuôi nhau hướng về ngã tư Vũng Tàu (phường Trấn Biên, TP Đồng Nai)

Ghi nhận ngày 20-7, tại nút giao quốc lộ 51 với đường vào KCN Long Thành (hướng Long Thành - Biên Hòa), mặt đường đang được cào bóc và thảm nhựa. Tuy nhiên, số lượng công nhân và thiết bị thi công khá ít, trong khi một phần mặt đường bị rào chắn phục vụ thi công khiến các phương tiện phải lưu thông qua làn đường hẹp. Hàng dài các phương tiện giao thông nối đuôi nhau di chuyển rất chậm.

Đoạn từ nút giao quốc lộ 51 với cao tốc TPHCM-Long Thành- Dầu Giây về Mũi Tàu (phường Long Thành) thường hay ùn tắc

Ở chiều ngược lại, từ khu vực Mũi Tàu (phường Long Thành) đến nút giao cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, lưu lượng phương tiện luôn ở mức cao. Vào các khung giờ cao điểm, dòng xe kéo dài nhiều cây số theo cả hai hướng. Nhiều phương tiện phải mất hàng chục phút mới đi qua được khu vực đang sửa chữa.

Sửa chữa đoạn qua nút giao quốc lộ 51 với đường KCN Long Thành

Tài xế Ngô Văn Hải (phường Trấn Biên) cho biết, việc thi công kéo dài không chỉ làm tăng thời gian vận chuyển mà còn phát sinh chi phí nhiên liệu, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trong khi đó, quốc lộ 51 là tuyến giao thông huyết mạch kết nối cụm cảng Cái Mép - Thị Vải với các khu công nghiệp lớn của vùng Đông Nam bộ nên lưu lượng phương tiện luôn ở mức rất cao.

Vật liệu thi công tập kết ngay giữa đường

Không chỉ gây ùn tắc, việc sửa chữa kéo dài còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Sau nhiều tháng triển khai, mặt đường tại nhiều vị trí, nhất là khu vực Long Thành và một số nút giao lớn vẫn còn nham nhở. Nhiều đoạn đã cào bóc lớp nhựa cũ nhưng chậm thảm lại, tạo thành các gờ cao so với mặt đường hiện hữu.

Tại các vị trí thi công dở dang hoặc chỉ được dặm vá tạm thời, nhiều "ổ gà", "ổ voi" xuất hiện, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Mỗi khi mưa lớn, nước ngập che khuất các hố sâu, làm gia tăng nguy cơ tai nạn giao thông.

Mặt đường nham nhở vì thi công dang dở

Dự án sửa chữa, nâng cấp khoảng 37km quốc lộ 51 qua địa bàn TP Đồng Nai được triển khai từ tháng 3-2026, với tổng kinh phí hơn 660 tỷ đồng. Trong đó, giai đoạn 1 tập trung sửa chữa khoảng 17km mặt đường xuống cấp nghiêm trọng, tổng kinh phí khoảng 360 tỷ đồng.

Thông tin công bố dự án

Các gói thầu, trong đó có gói số 3 (đoạn Km10+200 - Km16+000) và gói số 4 (đoạn Km20+000 - Km24+400), dự kiến hoàn thành trước ngày 10-7-2026. Tuy nhiên, đến nay nhiều hạng mục vẫn chưa hoàn thành, khiến áp lực giao thông trên quốc lộ 51 tiếp tục gia tăng.

Kẹt xe ô tô nối thành hàng dài

Giao thông quốc lộ 51 ngày càng căng thẳng do sửa chữa chậm. Thực hiện: PHÚ NGÂN

Đại diện chủ đầu tư dự án là Trung tâm Quy hoạch, Kiểm định xây dựng và bảo trì đường bộ (Sở Xây dựng TP Đồng Nai), cho biết, sẽ yêu cầu nhà thầu kiểm tra, khắc phục ngay các rãnh đường gây mất an toàn. Đồng thời, yêu cầu các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công để hoàn thiện việc sửa chữa vào cuối tháng này.

PHÚ NGÂN