Cấm xe du lịch cỡ lớn lưu thông trên nhiều tuyến đường trung tâm Đà Lạt

Sáng 24-7, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho biết, từ ngày 1-8 sẽ điều chỉnh tổ chức giao thông trên một số tuyến đường thuộc khu vực Đà Lạt. Cụ thể, cấm đỗ xe trong khu vực có các tuyến đường Phạm Ngũ Lão, Bà Triệu, Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Chí Thanh...

Xe khách du lịch cỡ lớn thường xuyên ra vào trên đường Phạm Ngũ Lão, phường Xuân Hương - Đà Lạt. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Đồng thời, cấm xe trên 29 chỗ (trừ xe buýt) đi vào đường Hai Bà Trưng (phía gần đường La Sơn Phu Tử); cấm xe trên 29 chỗ đi thẳng, quay đầu trên đường Phan Đình Phùng (trước nút giao Phan Đình Phùng - Tản Đà); cấm xe trên 29 chỗ rẽ phải trên đường Tản Đà (trước nút giao Tản Đà - Phan Đình Phùng); cấm xe 29 chỗ đậu trên đường Nguyễn Văn Cừ và đường 3-2; cấm theo thời gian 19 giờ - 21 giờ trên đường Bùi Thị Xuân (vị trí sau nút giao Lý Tự Trọng - Bùi Thị Xuân hướng về ngã 5 Đại học Đà Lạt).

Xe du lịch đậu lên vỉa hè đường Bùi Thị Xuân, phường Xuân Hương - Đà Lạt. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Việc cấm xe trên 29 chỗ tại một số tuyến đường nhằm phân luồng phương tiện không di chuyển vào khu vực trung tâm Đà Lạt - nơi có mật độ phương tiện cao, đặc biệt trong khung giờ cao điểm, dịp cuối tuần, lễ tết.

Xe ô tô trên 29 chỗ ngồi đậu hàng dài trên đường phố Đà Lạt. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Ngoài ra, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng bổ sung phương án cấm đối với xe tải từ 1,5 tấn theo các khung thời gian từ 6 đến 8 giờ; 10 đến 12 giờ; 16 đến đến 18 giờ hàng ngày tại các tuyến Ngô Quyền - Hai Bà Trưng, La Sơn Phu Tử - Hai Bà Trưng, Ba Tháng Hai - Trần Phú, Đặng Thùy Trâm - Hoàng Văn Thụ nhằm hạn chế ô tô tải lưu thông vào giờ cao điểm tại các khu vực trên.

ĐOÀN KIÊN