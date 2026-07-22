Bộ Xây dựng yêu cầu siết quản lý hoạt động vận tải sau vụ tai nạn ở Đồng Nai

Bộ Xây dựng vừa yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các giải pháp tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ sau vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn TP Đồng Nai khiến 7 người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn cháy xe khách tại Đồng Nai. Ảnh: Công an TP Đồng Nai

Theo đó, Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam, sở xây dựng các địa phương tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; siết chặt hoạt động vận tải hành khách và vận tải hàng hóa khối lượng lớn, nhất là các phương tiện hoạt động vào ban đêm.

Các đơn vị cần kịp thời phát hiện, cảnh báo và xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, không để xảy ra các vụ tai nạn giao thông tương tự.

Bộ Xây dựng cũng giao Cục Đăng kiểm Việt Nam khẩn trương rà soát hồ sơ, lịch sử kiểm định và tình trạng an toàn kỹ thuật của phương tiện liên quan; phối hợp cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu cho cơ quan có thẩm quyền phục vụ công tác điều tra; đề xuất các giải pháp khắc phục những tồn tại, bất cập trong công tác quản lý, kiểm định phương tiện.

Trước đó, vào khoảng 22 giờ ngày 20-7, chiếc ô tô giường nằm loại 24 chỗ, chở 37 người lưu thông trên quốc lộ 1A hướng từ Khánh Hòa đi TPHCM, do tài xế Trần Thanh Hải (sinh năm 1985, ở tỉnh Khánh Hòa) điều khiển, đã va chạm với hộ lan bên đường và bốc cháy. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do tài xế buồn ngủ dẫn đến va chạm. Vụ tai nạn khiến 7 người tử vong.

MINH DUY