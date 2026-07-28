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Xem xét trách nhiệm bộ phận quản lý an toàn tại doanh nghiệp vận tải khi xảy ra tai nạn

SGGPO

Cục Đường bộ Việt Nam vừa có công điện gửi Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố yêu cầu nâng cao hiệu quả hoạt động, xem xét trách nhiệm của bộ phận quản lý an toàn tại các đơn vị kinh doanh vận tải.

Theo đó, Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị bộ phận quản lý an toàn tại đơn vị kinh doanh vận tải tăng cường giám sát việc chấp hành quy định về thời gian lái xe liên tục của người lái xe, kịp thời phân công bổ sung lái xe, đặc biệt đối với các chuyến xe hoạt động vào ban đêm.

Khi sự cố hoặc tai nạn xảy ra, ngoài việc xem xét trách nhiệm của lái xe, cần xem xét trách nhiệm của bộ phận quản lý an toàn tại đơn vị kinh doanh vận tải để nâng cao hiệu quả công tác này.

Cục Đường bộ Việt Nam cũng yêu cầu đơn vị liên quan lập các đoàn kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải, đặc biệt kiểm tra, rà soát việc tổ chức hoạt động của bộ phận quản lý an toàn trong các đơn vị kinh doanh vận tải.

Chỉ đạo của Cục Đường bộ Việt Nam được đưa ra sau vụ tai nạn xe khách giường nằm tông vào hộ lan rồi bốc cháy, làm 7 người tử vong xảy ra tại TP Đồng Nai. Theo báo cáo ban đầu, nguyên nhân vụ tai nạn do tài xế buồn ngủ, không làm chủ tay lái.

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MINH DUY

Từ khóa

Cục Đường bộ Việt Nam Quản lý an toàn Kinh doanh vận tải

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