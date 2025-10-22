Đề xuất nhiều giải pháp đổi mới hoạt động Hội Phụ nữ Thành phố

Các ý kiến đều thống nhất báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Hội LHPN TPHCM cần bám sát thực tiễn phát triển của thành phố, phản ánh đúng nhu cầu, nguyện vọng của hội viên, phụ nữ.

Chiều 22-10, bà Huỳnh Thị Thúy Phương, Phó Chủ tịch Hội LHPN TPHCM chủ trì hội nghị góp ý Dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Hội LHPN TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 và Dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV cùng nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ Hội.

Quang cảnh Hội nghị góp ý dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Hội LHPN TPHCM

Tại hội nghị, hầu hết ý kiến thống nhất cho rằng bố cục Dự thảo báo cáo khoa học, rõ ràng, được chuẩn bị công phu, phản ánh toàn diện thành tựu của phong trào phụ nữ Thành phố.

Cán bộ, hội viên, phụ nữ tham dự hội nghị

Cán bộ, hội viên tham dự hội nghị cũng đóng góp ý kiến tâm huyết liên quan đến công tác Hội, các chỉ tiêu, nhóm giải pháp xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả; phấn đấu vì hạnh phúc và tiến bộ của phụ nữ.

Nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết tại hội nghị

Cùng với đó, một số ý kiến đề nghị làm rõ một số thuật từ trong dự thảo, bổ sung thêm số liệu, dẫn chứng cụ thể và gương điển hình, đặc biệt trong tham mưu, đề xuất chính sách liên quan đến phụ nữ, trẻ em và bình đẳng giới.

Bà Đặng Thị Mộng Huyền, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh Bình Dương đóng góp ý kiến cho dự thảo

Liên quan đến công tác giám sát, phản biện, đại diện Hội LHPN Bắc Tân Uyên cho rằng công tác giám sát đã làm tốt, nhưng phản biện xã hội, nắm bắt dư luận cần được quan tâm hơn nữa.

Một số chỉ tiêu đặt ra trong dự thảo chưa phù hợp với tình hình thực tế tại nhiều địa phương.

Bà Nguyễn Thị Nhung góp ý về công tác đào tạo cán bộ Hội, công tác phát triển Đảng

Bà Nguyễn Thị Nhung, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bình Dương cho rằng báo cáo cần phải đánh giá kết quả phong trào, hoạt động trước và sau sáp nhập, đặc biệt là giai đoạn dịch Covid-19. Cùng với đó phát huy vai trò của tổ chức hội trong việc trao cho phụ nữ các quyền được đóng góp các chủ trương, chính sách của Nhà nước. Việc chuyển đổi số trong công tác Hội cần thiết thực, hiệu quả. Công tác đào tạo cán bộ Hội cần được quan tâm hơn nữa, nhất là bồi dưỡng, nâng cao nhận thức về lý luận chính trị, tinh thần yêu nước và các kỹ năng mềm khác.

Bà Huỳnh Thị Thúy Phương, Phó Chủ tịch Hội LHPN TPHCM đánh giá cao những đóng góp, hiến kế trí tuệ, tâm huyết của các đại biểu giúp định hướng hoạt động hội trong nhiệm kỳ mới.

Phó Chủ tịch Hội LHPN TPHCM Huỳnh Thị Thúy Phương phát biểu tại hội nghị

Việc đóng góp ý kiến vào văn kiện Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, hội viên, phụ nữ, giúp phát huy tinh thần dân chủ, nêu cao ý thức xây dựng và cộng đồng trách nhiệm.

