Khởi công gói thầu xây lắp Dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm. Ảnh: QUỐC HÙNG

Gói thầu XL-01 là hạng mục đầu tiên được triển khai thi công, đánh dấu bước khởi đầu quan trọng cho dự án chỉnh trang đô thị được người dân kỳ vọng suốt nhiều năm qua.

Theo Ban Hạ tầng – chủ đầu tư dự án, riêng trên địa bàn phường Gia Định, dự án ảnh hưởng đến 868 trường hợp, trong đó 601 hộ phải giải tỏa toàn phần, 267 hộ giải tỏa một phần. Tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư ước tính hơn 3.911 tỷ đồng. Đây là một trong những dự án có khối lượng giải phóng mặt bằng lớn và phức tạp, tuy nhiên đến nay đã đạt được nhiều kết quả nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của TP và đồng thuận từ người dân.

Ngay sau lệnh khởi công đơn vị thi công đã triển khai thực hiện. Ảnh: QUỐC HÙNG

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Triệu Lệ Khánh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Gia Định, nhấn mạnh: Khởi công gói thầu XL-01 là dấu mốc quan trọng trong tiến trình cải tạo môi trường, chỉnh trang đô thị, nâng cao chất lượng sống cho người dân dọc tuyến rạch Xuyên Tâm.

Đồng chí cam kết, chính quyền phường sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và đơn vị thi công, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn lao động, tiến độ thi công và kịp thời giải quyết chính sách bồi thường, tái định cư đúng quy định, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người dân bị ảnh hưởng.

Ngay sau lễ phát biểu, lãnh đạo địa phương các đơn vị liên quan đã thực hiện nghi thức xúc cát khởi công, chính thức bắt đầu thi công gói thầu XL-01.

Dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm là mong mỏi kéo dài nhiều năm của người dân địa phương nhằm cải thiện tình trạng ô nhiễm, ngập úng, mất mỹ quan đô thị. Việc khởi công gói thầu XL-01 tạo thêm niềm tin về một diện mạo đô thị mới – xanh, sạch, bền vững – đang dần hình thành tại khu vực Gia Định và các vùng lân cận.

QUỐC HÙNG