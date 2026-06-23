Đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1-1-2027

Thông tin từ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, chiều 23-6, tại phiên họp thứ nhất của Hội đồng Tiền lương quốc gia, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đề xuất điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng áp dụng từ ngày 1-1-2027 với 2 phương án tăng lương.

Nữ công nhân nấu bữa tối muộn sau giờ tăng ca tại phòng trọ gần khu công nghiệp Thái Nguyên. Ảnh: PHÚC HẬU

Phương án thứ nhất, tổ chức công đoàn đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ 360.000 đến 520.000 đồng/tháng, tương ứng mức tăng bình quân 9,8% so với năm 2026.

Phương án thứ hai, đề xuất tăng từ 315.000 đến 450.000 đồng/tháng, tương ứng mức tăng bình quân 8,5%.

Đối với lương tối thiểu theo giờ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị Hội đồng Tiền lương quốc gia xác định mức lương dựa trên quy đổi từ lương tối thiểu tháng và áp dụng hệ số điều chỉnh phù hợp.

Đề xuất trên được xây dựng từ kết quả khảo sát thực hiện trong tháng 3 và 4-2026 tại 7 tỉnh, thành phố, với 196 doanh nghiệp và gần 2.000 người lao động tham gia.

Kết quả khảo sát cho thấy, thu nhập hiện tại của 54,3% người lao động chỉ vừa đủ đáp ứng các chi tiêu cơ bản của gia đình. Có 20,6% cho biết không đủ sống và phải làm thêm giờ để trang trải cuộc sống.

26,8% người được khảo sát phải vay mượn tiền hàng tháng để ổn định cuộc sống, cao hơn nhiều so với mức 12,5% của năm 2025.

Về dinh dưỡng, chỉ 52,2% người lao động có điều kiện ăn đủ thịt, cá trong tất cả các bữa ăn chính. Chi phí giáo dục cũng tạo áp lực lớn khi hơn 55,5% người lao động cho biết, tiền lương chỉ đáp ứng một phần nhu cầu học tập của con cái.

Đối với chăm sóc sức khỏe, thu nhập của 46,1% người lao động chỉ đủ mua một số loại thuốc cơ bản. Phần lớn người lao động chưa có điều kiện chủ động chăm sóc sức khỏe toàn diện khi phát sinh bệnh tật nghiêm trọng hoặc điều trị dài hạn.

32,1% người lao động đang thuê nhà trọ tư nhân. Diện tích nhà ở bình quân đầu người chỉ đạt khoảng 7,6m2, thấp hơn đáng kể so với tiêu chuẩn diện tích nhà ở đô thị hiện nay.

Có 55,3% người chưa kết hôn vì cho rằng tiền lương là nguyên nhân chính tác động đến quyết định lập gia đình. Trong khi đó, 72,9% người lao động đã có gia đình cho biết, thu nhập hiện tại ảnh hưởng đến quyết định sinh thêm con.

PHÚC VĂN