Công đoàn kiến nghị điều chỉnh phân vùng lương tối thiểu sau sáp nhập đơn vị hành chính

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 8 (khóa XIII) khai mạc sáng 12-12, Liên đoàn Lao động TPHCM nêu bất cập lớn về chênh lệch lương tối thiểu vùng giữa các khu vực giáp ranh sau khi sáp nhập đơn vị hành chính.

Ông Lê Văn Hòa, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM phát biểu

Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM Lê Văn Hòa cho biết, TPHCM hiện có 168 đơn vị hành chính cấp xã. Việc giữ nguyên phân vùng lương tối thiểu từ địa giới cũ dẫn đến tình trạng một số xã, phường, đặc khu nằm cùng một không gian lao động nhưng lại thuộc hai phân vùng lương khác nhau, chênh lệch tới hai bậc vùng.

Theo dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng năm 2026, mức tăng 7,25% dự kiến áp dụng từ 1-1-2026. Khi đó, khoảng cách giữa vùng I và vùng III lên đến 1,17 triệu đồng/tháng, tương đương hơn 28%, dù ranh giới thực tế chỉ cách nhau một cây cầu hoặc một tuyến đường; trong khi người lao động làm cùng ngành nghề, cùng loại công việc và cường độ lao động tương đương.

Ông Hòa cũng cho biết, trên cơ sở kiến nghị của LĐLĐ TPHCM, Sở Nội vụ đã tham mưu để TPHCM báo cáo Bộ Nội vụ trình Chính phủ ban hành Nghị định 293, áp dụng từ 1-1-2026. Nghị định đã điều chỉnh phân vùng lương tối thiểu từ vùng III lên vùng II đối với các xã thuộc địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây, giúp hàng chục nghìn lao động được hưởng mức lương tối thiểu mới.

Từ thực tế này, bà Hồ Thị Kim Ngân, Phó Ban Quan hệ Lao động (Tổng LĐLĐ Việt Nam) nhận định: khi công đoàn chủ động phát hiện vấn đề và phối hợp kịp thời với chính quyền, doanh nghiệp, chính sách sẽ đi trước tranh chấp, góp phần ổn định quan hệ lao động. Bà đề nghị các địa phương trong quá trình sáp nhập cần rà soát kỹ, tránh chênh lệch quá lớn về phân vùng lương tối thiểu: với hai xã giáp ranh nhau, chênh lệch không nên quá một phân vùng.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức, nâng cao chất lượng sinh hoạt và phát huy vai trò đại diện duy nhất của người lao động ở cấp quốc gia. Ông khẳng định công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở phải được xem là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, gắn chặt với sự phát triển và lớn mạnh của tổ chức công đoàn.

PHÚC VĂN