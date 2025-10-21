Giá vàng trong nước giảm 2,1 triệu đồng/lượng so với buổi sáng

Giá vàng trong nước chiều nay đã “hạ nhiệt” sau khi tăng lên mức giá cao nhất từ trước đến nay vào buổi sáng.

Vào lúc 16 giờ ngày 21-10, giá vàng miếng SJC được Tập đoàn Phú Quý giảm 2,2 triệu đồng/lượng chiều mua và 2,1 triệu đồng/lượng chiều bán so với sáng nay, niêm yết ở mức 149,5 triệu đồng/lượng mua vào và 152,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty Bảo Tín Minh Châu cũng giảm 2,1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, báo giá ở mức 152 triệu đồng/lượng mua vào và 152,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Tiệm vàng Mi Hồng (TPHCM) giảm 2,1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, báo giá ở mức 151,5 triệu đồng/lượng mua vào và 152,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty SJC giảm 1,9 triệu đồng/lượng so với sáng nay, báo giá ở mức 151,5 triệu đồng/lượng mua vào và 152,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 chiều nay cũng được Tập đoàn Phú Quý giảm 2,1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, còn 149,5 triệu đồng/lượng mua vào và 152,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Tiệm vàng Mi Hồng (TPHCM) giảm 2 triệu đồng/lượng chiều mua và 2,1 triệu đồng/lượng chiều bán, báo giá ở mức 151 triệu đồng/lượng chiều mua và 152,5 triệu đồng/lượng chiều bán.

Công ty SJC giảm 1,5 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, báo giá ở mức 149,6 triệu đồng/lượng mua vào và 151,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty Bảo Tín Minh Châu cũng giảm 1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, niêm yết ở mức 156,5 triệu đồng/lượng mua vào và 159,5 triệu đồng/lượng bán ra, cao hơn giá vàng nhẫn tại các doanh nghiệp khác khoảng 6,3-7 triệu đồng/lượng và cao hơn giá vàng miếng SJC khoảng 7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tại thị trường châu Á chiều nay cũng quay đầu giảm. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco lúc 16 giờ 15 phút ngày 21-10 (giờ Việt Nam) còn 4.262,4 USD/ounce, giảm 86,3 USD so với sáng nay. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 135,3 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 17,2 triệu đồng/lượng (so với sáng nay ở mức 16,5 triệu đồng/lượng) và thấp hơn giá vàng nhẫn 9999 khoảng 13- 22,5 triệu đồng/lượng (so với sáng nay ở mức 15 -24,4 triệu đồng/lượng).

