VIFA EXPO xác lập kỷ lục Việt Nam, khẳng định vị thế trong ngành nội thất

17 năm kiến tạo và kết nối giao thương, Hội chợ VIFA EXPO do Công ty Liên Minh tổ chức, được vinh danh Kỷ lục Việt Nam, khẳng định vị thế hội chợ nội thất lớn nhất cả nước.

Hội chợ VIFA EXPO – do Công ty Liên Minh tổ chức được vinh danh là hội chợ quốc tế đồ gỗ và mỹ nghệ xuất khẩu thường niên lâu đời có quy mô lớn nhất tại Việt Nam

Kỷ lục quốc gia và hành trình khẳng định vị thế

Tại lễ khai mạc VIFA ASEAN 2025 diễn ra tại TPHCM ngày 26-8-2025, Hội chợ VIFA EXPO được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) chính thức xác lập danh hiệu: “Hội chợ quốc tế đồ gỗ và mỹ nghệ xuất khẩu thường niên lâu đời có quy mô lớn nhất tại Việt Nam (từ năm 2008 đến nay)”.

Danh hiệu này không chỉ mang tính biểu tượng ghi nhận hành trình phát triển bền bỉ suốt 16 kỳ tổ chức, mà còn khẳng định vai trò đầu tàu xúc tiến thương mại của VIFA EXPO trong ngành nội - ngoại thất và đồ gỗ Việt Nam. Với sự chuyên nghiệp, uy tín và tính kết nối cao, VIFA EXPO đã trở thành “điểm hẹn vàng” của các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam và khách hàng quốc tế.

Tầm nhìn Việt đến chuẩn mực quốc tế

Đứng sau thành công của VIFA EXPO là Công ty Cổ phần Thủ công Mỹ nghệ Gỗ Liên Minh, một doanh nghiệp Việt Nam, với 17 năm liên tục kiến tạo giá trị cho ngành. Không chỉ dừng lại ở vai trò tổ chức sự kiện, công ty đã xây dựng được nền tảng xúc tiến thương mại chuyên nghiệp, góp phần thúc đẩy năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Chỉ chưa đầy một tháng sau khi VIFA EXPO được xác lập kỷ lục, ngày 13-9-2025, công ty tiếp tục được vinh danh trong: “Top 20 Doanh nghiệp xuất sắc hàng đầu Việt Nam 2025” do Viện Khoa học Phát triển Nhân lực Kinh tế và Văn hoá (SIDECM), Trung tâm CONPROCEN chứng nhận.

Giải thưởng này là sự khẳng định rõ nét về năng lực quản trị, tính chuyên nghiệp và tác động kinh tế thực chất của công ty trong việc quảng bá ngành nội ngoại thất, đồ gỗ Việt Nam ra thế giới.

Đại diện Ban lãnh đạo Công ty Liên Minh nhận xác lập kỷ lục: “Hội chợ quốc tế đồ gỗ và mỹ nghệ xuất khẩu thường niên lâu đời có quy mô lớn nhất tại Việt Nam (từ năm 2008 đến nay)”

“Thành công của VIFA EXPO không chỉ đến từ quy mô, mà từ niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Chúng tôi coi mỗi kỳ triển lãm là một bước tiến trong hành trình kết nối Việt Nam với chuỗi cung ứng toàn cầu, từng bước nâng tầm cho ngành nội ngoại thất của Việt Nam trên trường quốc tế” - ông Đặng Quốc Hùng, Tổng Giám Đốc Công ty Liên Minh, chia sẻ.

Từ Hội chợ đến hệ sinh thái thương mại quốc tế

Hiện tại, VIFA EXPO không chỉ là hội chợ thương mại mà còn là hệ sinh thái xúc tiến toàn diện, nơi kết nối doanh nghiệp, nhà sản xuất, nhà nhập khẩu, nhà phân phối và các đối tác toàn cầu trong ngành nội thất.

Sự ra đời của Hội chợ thứ 2 trong năm mang tên VIFA ASEAN (năm 2023), đã mở rộng tầm ảnh hưởng của hệ sinh thái này ra khu vực Đông Nam Á, tạo nên mạng lưới giao thương nội ngoại thất lớn nhất khu vực. Hai thương hiệu hội chợ song song này được xem là bước đi chiến lược giúp công ty củng cố vị thế Việt Nam trên bản đồ thương mại ngành nội ngoại thất thế giới.

VIFA EXPO 2025, tổ chức tại SECC – TPHCM vừa qua thu hút 600 doanh nghiệp tham gia với 2.000 gian hàng, và đón tiếp hơn 13.000 lượt khách tham quan

VIFA EXPO 2026: Bước chuyển mình về quy mô

Tiếp nối thành công, VIFA EXPO 2026 - kỳ triển lãm lần thứ 17, sẽ diễn ra từ ngày 8 đến 11-3-2026 tại hai trung tâm triển lãm lớn của TPHCM là WTC EXPO (phường Bình Dương) và SKY EXPO (phường Trung Mỹ Tây), dự kiến sẽ là sự kiện có quy mô lớn nhất từ trước đến nay khi quy tụ hơn 2.800 gian hàng trên tổng diện tích 51.000 m².

Đây là lần đầu tiên Hội chợ VIFA EXPO được tổ chức tại 2 địa điểm, vì vậy Ban tổ chức đầu tư cho việc đưa đón khách với chương trình Xe đưa đón miễn phí (Free Shuttle Bus), với 3 tuyến chính giúp kết nối giữa 2 trung tâm triển lãm và trung tâm thành phố, tần suất liên tục từ 8 – 9 chuyến/ngày trong suốt 4 ngày triển lãm.

Đồng thời, để hoàn thiện trải nghiệm của khách tham quan, VIFA EXPO 2026 sẽ cung cấp một hệ thống chương trình hỗ trợ và tiện ích đồng bộ gồm: Chương trình kết nối kinh doanh trực tiếp và trực tuyến (Online & Offline Business Matching). Tour tham quan nhà máy (Factory Visit). Chuỗi hội thảo chuyên ngành (Industry Seminars) và ưu đãi đặc biệt từ hệ thống khách sạn chính thức từ 3 – 5 sao tại TPHCM cùng các đối tác cung cấp dịch vụ như: Sim du lịch, xe công nghệ…

Những đổi mới này thể hiện cam kết của công ty trong việc nâng chuẩn trải nghiệm và hiệu quả giao thương, đưa VIFA EXPO tiến gần hơn tới chuẩn mực của các triển lãm nội thất hàng đầu khu vực như CIFF (Trung Quốc).

Song song với VIFA EXPO, Công ty Liên Minh tiếp tục mở rộng hệ sinh thái xúc tiến thương mại qua Hội chợ VIFA ASEAN 2026 (lần thứ 4), diễn ra từ ngày 2 đến 5-9-2026 tại SECC, TPHCM. Sự kiện này hướng đến mục tiêu xây dựng cộng đồng xuất nhập khẩu nội – ngoại thất và mỹ nghệ ASEAN vững mạnh, trở thành cầu nối quan trọng giúp nâng tầm ảnh hưởng cho các sản phẩm nội ngoại thất, trang trí, thủ công mỹ nghệ của khu vực ASEAN trên bản đồ thương mại toàn cầu.

QUANG MINH