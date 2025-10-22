Đổi mới sáng tạo là “chìa khóa” mở rộng giá trị ngành tôm Việt Nam

Sáng 22-10, tại TP Cần Thơ, Tổ chức hợp tác quốc tế Đức (GIZ) phối hợp với các cơ quan đối tác tổ chức Đối thoại bàn tròn ngành thủy sản với chủ đề “Thúc đẩy đổi mới sáng tạo và kinh tế tuần hoàn trong nuôi trồng thủy sản Việt Nam”.

Tham gia đối thoại có hơn 100 đại biểu đại diện cho các doanh nghiệp sản xuất, giống, thức ăn, chế biến và xuất khẩu; doanh nghiệp công nghệ; hiệp hội ngành hàng; cơ quan quản lý Trung ương và địa phương; các tổ chức quốc tế...

Th.S Châu Thị Tuyết Hạnh, Chuyên viên chính Phòng Nuôi trồng thủy sản, Cục thủy sản và kiểm ngư trình bày những thách thức và cơ hội ngành nuôi trồng thủy sản Việt Nam﻿

TS Ngô Tiến Chương, Điều phối hợp phần thủy sản Dự án GIZ/MCRP, nhấn mạnh: “Chúng ta cần nhiều hơn nữa sự hợp tác giữa các bên liên quan và các doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực khoa học – công nghệ để hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo hiệu quả, giúp nâng cao giá trị và năng lực cạnh tranh của sản phẩm thủy sản Việt Nam. Đặc biệt, phụ phẩm chính là dư địa giá trị rộng mở để phát triển kinh tế tuần hoàn trong ngành tôm”.

Đổi mới sáng tạo trở thành động lực trung tâm giúp ngành tôm Việt Nam phát triển

Với kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 4 tỷ USD/năm, ngành tôm tiếp tục giữ vai trò chủ lực trong nền kinh tế thủy sản Việt Nam. Một trong những trọng tâm của chiến lược phát triển ngành là tăng cường đổi mới sáng tạo và ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao hiệu quả sản xuất, quản lý và gia tăng giá trị toàn chuỗi. Tại đối thoại, các đại biểu đã khẳng định: Đổi mới sáng tạo không chỉ dừng ở công nghệ mà còn thể hiện ở tư duy phát triển và mô hình hợp tác mới giữa Nhà nước, doanh nghiệp, người sản xuất và các tổ chức phát triển. Khi đổi mới sáng tạo trở thành động lực trung tâm, ngành tôm Việt Nam sẽ có cơ hội vươn mình mạnh mẽ hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Ngành nuôi trồng thủy sản Việt Nam đang chuyển hướng từ tăng trưởng theo số lượng sang giá trị và bền vững, với trọng tâm là chuyển đổi xanh, ứng dụng công nghệ cao, phát triển kinh tế tuần hoàn, nhằm đạt mục tiêu 12 tỷ USD xuất khẩu năm 2030 và giữ vững vị thế top 3 thế giới. Tuy nhiên, các đại biểu cũng chỉ ra nhiều thách thức cho ngành thủy sản như biến đổi khí hậu, rào cản thuế quan, rào cản kỹ thuật…

Tận dụng phụ phẩm không chỉ góp phần tăng giá trị xuất khẩu mà còn mở ra hướng đi mới cho kinh tế tuần hoàn

Hiện nay, giá trị gia tăng của sản phẩm tôm chủ yếu đến từ chính phẩm (chiếm 55–65%), trong khi phụ phẩm – vốn có tiềm năng kinh tế lớn – vẫn chưa được khai thác hiệu quả. Việc tận dụng và tối ưu hóa phụ phẩm không chỉ góp phần tăng giá trị xuất khẩu mà còn mở ra hướng đi mới cho kinh tế tuần hoàn, giúp ngành phát triển xanh, bền vững và bao trùm hơn. Các mô hình và giải pháp kinh tế tuần hoàn đang mở ra nhiều cơ hội mới cho ngành thủy sản Việt Nam: giảm thiểu chất thải, giảm tác động môi trường, đồng thời tạo ra giá trị gia tăng từ phụ phẩm.

Đổi mới sáng tạo được xem là “chìa khóa” mở rộng giá trị ngành tôm Việt Nam. Khi kết hợp với đổi mới công nghệ và mô hình kinh doanh sáng tạo, các giải pháp tuần hoàn có thể giúp nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường và tăng thu nhập cho người nuôi cũng như cộng đồng địa phương.

Theo ông Phan Thanh Lộc, Chủ tịch HĐQT Công ty Việt Nam Food, phụ phẩm thủy sản có trữ lượng rất lớn, với hơn 160 triệu tấn mỗi năm. Nếu chúng ta không làm gì thì đây sẽ là gánh nặng môi trường. Nhưng nếu đầu tư khoa học kỹ thuật và mô hình vận hành hợp lý, chúng ta có thể tạo ra những giải pháp sản phẩm mới quay lại phục vụ ngành nông nghiệp và thủy sản. Đây không chỉ là lợi thế cạnh tranh mới và bền vững cho ngành nông nghiệp Việt Nam, mà còn là tiền đề phát triển ngành mới – ngành phụ phẩm và nguyên liệu hoạt tính sinh học cho Việt Nam.

Nhiều ý kiến tại buổi đối thoại cũng nhấn mạnh: Cần phát huy hơn nữa lợi thế của ngành tôm Việt Nam thông qua ứng dụng đổi mới sáng tạo và tối ưu hóa phụ phẩm, nhằm nâng cao giá trị gia tăng, đồng thời bảo vệ môi trường và khẳng định vị thế của tôm Việt Nam trên thị trường toàn cầu.

VĨNH TƯỜNG