Tối 6-10, tại lễ tang NSND - nhạc sĩ Thế Hiển, Hội Âm nhạc TPHCM đã tổ chức đêm nhạc tưởng niệm mang tên Nhánh lan rừng vẫn nở , nhằm tri ân người nhạc sĩ tài hoa đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng yêu nhạc Việt Nam.

Đêm nhạc tưởng nhớ NSND – nhạc sĩ Thế Hiển "Nhánh lan rừng vẫn nở" mở màn với ca khúc "Xin hát mãi về anh", được thể hiện qua giọng hát của ca sĩ Phương Thanh, Mỹ Lệ, Huỳnh Lợi, Đông Quân, Thiên Phú. Ảnh: THÚY BÌNH

Đến dự chương trình có các đồng chí: Thân Thị Thư, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; Lê Văn Minh, Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Đinh Thị Thanh Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; nhạc sĩ Nguyễn Quang Vinh, Chủ tịch Hội Âm nhạc TPHCM; nghệ sĩ nhiếp ảnh Đoàn Hoài Trung, Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TPHCM; Thiếu tướng, PGS-TS, Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Hồng Sơn, nguyên Giám đốc Bệnh viện Quân y 175; cùng đông đảo người thân, bạn bè, đồng nghiệp, học trò và các cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng, hải quân, bộ binh – những người từng gắn bó với nhạc sĩ Thế Hiển qua âm nhạc và nghĩa tình.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, người thân, bạn bè, đồng nghiệp, học trò NSND - nhạc sĩ Thế Hiển, xúc động dõi theo đêm nhạc "Nhánh lan rừng vẫn nở". Ảnh: THÚY BÌNH



Trong không khí trang nghiêm, xúc động, đêm nhạc là dịp để người thân, đồng nghiệp và khán giả ôn lại những dấu ấn nghệ thuật sâu sắc mà nhạc sĩ Thế Hiển để lại qua hơn nửa thế kỷ gắn bó với âm nhạc.

Nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Thân Thị Thư, xúc động chia sẻ nhiều kỷ niệm về những chuyến đi Trường Sa, vùng biên giới, đến các nghĩa trang liệt sĩ... cùng NSND, nhạc sĩ, ca sĩ Thế Hiển. Ảnh: THÚY BÌNH

Từ những ca khúc hùng tráng, giàu tinh thần yêu nước như Hát về anh, Nhánh lan rừng, đến những bản tình ca sâu lắng hay giai điệu tuổi học trò hồn nhiên, âm nhạc của Thế Hiển luôn mộc mạc, chân thành, mang đến cảm xúc gần gũi và niềm tin yêu cuộc sống.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Lê Văn Minh cùng hát với các ca sĩ trẻ ca khúc "Hành khúc thanh niên tình nguyện". Ảnh: THÚY BÌNH

Chương trình Nhánh lan rừng vẫn nở không chỉ là đêm nhạc tưởng niệm, mà còn là cuộc hội ngộ của những tâm hồn đồng điệu, như một lời cảm ơn trân trọng gửi đến người nghệ sĩ đã dành cả đời để cống hiến cho âm nhạc nước nhà.

Ca sĩ Đông Quân, Đông Nghi song ca bài hát "Người mẹ và hoa sứ trắng". Ảnh: THÚY BÌNH

Nhiều giọng ca thân thiết với nhạc sĩ Thế Hiển như Phương Thanh, Mỹ Lệ, Huỳnh Lợi, Đông Quân, Thiên Phú, Đông Nghi, Tánh Linh... đã thể hiện các ca khúc nổi tiếng gắn liền tên tuổi ông với tất cả tình cảm và niềm thương nhớ.

Các ca sĩ, nhạc sĩ và những người bạn của NSND - nhạc sĩ Thế Hiển cùng thể hiện ca khúc "Nhánh lan rừng"

Khán giả có dịp lắng nghe lại những tác phẩm quen thuộc: Xin hát mãi về anh, Dấu chấm hỏi, Tự hào Thành phố tôi yêu, Hoàng hôn màu tím, Em không biết, Nhánh lan rừng, Người mẹ và hoa sứ trắng, Nhong Nhong Nhong, Đà Lạt lập đông, Nỗi nhớ từ đảo xa, Hành khúc thanh niên tình nguyện, Tóc em đuôi gà...

Dù đã đi xa, âm nhạc và hình ảnh của NSND - nhạc sĩ Thế Hiển vẫn sống mãi trong lòng công chúng – như “nhánh lan rừng vẫn nở” giữa núi rừng âm nhạc Việt Nam.

THÚY BÌNH