Đem Tết đến với các bệnh nhi ở bệnh viện

Chiều 27-1, Trung tâm Công tác xã hội – Quỹ Bảo trợ trẻ em Bình Dương (Sở Y tế TPHCM) phối hợp tổ chức chương trình trao quà Tết cho các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Bình Dương.

Tại Khoa Nhi, đoàn đã trao 120 phần quà Tết đến các bệnh nhi. Mỗi phần quà gồm bánh, kẹo, sữa trị giá 300.000 đồng và 400.000 đồng tiền mặt.

Đoàn thăm hỏi, động viên tinh thần thân nhân chăm bệnh

Các thành viên trong đoàn đã trực tiếp đến từng giường bệnh, ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, động viên tinh thần các em và gia đình; chúc các cháu sớm bình phục trở về gia đình đón Tết.

Trao đến từng trường hợp những món quà thiết thực

Chị Đỗ Thị Mỹ Duyên (35 tuổi, ngụ phường Hòa Lợi, TPHCM) đang chăm sóc cháu L.Đ.C.V (3 tuổi) bị viêm phổi, phải nhập viện điều trị gần nửa tháng nay. Nhận món quà từ đoàn trao tặng, chị Duyên xúc động chia sẻ: “Suốt thời gian nằm viện, cháu được các y, bác sĩ tận tình chăm sóc, điều trị. Những ngày giáp Tết, nhận được sự quan tâm, động viên này, gia đình tôi rất ấm lòng.”.

Chị Đỗ Thị Mỹ Duyên trao đổi về tình hình bệnh tật của con gái

Bác sĩ CKII Hồ Văn Bình, Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa Bình Dương đã trực tiếp thăm hỏi từng bệnh nhi, động viên người nhà yên tâm điều trị và chúc các em sớm khỏe mạnh.

Ông Nguyễn Tấn Triệu, đại diện Trung tâm Công tác xã hội – Quỹ Bảo trợ trẻ em Bình Dương cho biết, hoạt động trao quà Tết cho bệnh nhi là một phần trong chuỗi chương trình “Xuân với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn” lần thứ I năm 2026.

Chương trình hướng đến trẻ em dưới 16 tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các xã, phường trên địa bàn, góp phần chia sẻ, động viên các em và gia đình trong dịp Tết đến, Xuân về.

Ông Nguyễn Tấn Triệu, đại diện đoàn tặng quà và thăm hỏi một trường hợp bệnh nhi

Trước đó, sáng cùng ngày, tại xã Minh Thạnh, trong không khí rộn ràng với những tiết mục văn nghệ, múa dân gian do các em thiếu nhi biểu diễn, đoàn công tác Sở Y tế đã trao 120 phần quà Tết cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Đoàn công tác tặng 120 phần quà cho trẻ em tại xã Minh Thạnh

Mỗi phần quà gồm bánh kẹo, thực phẩm và tiền mặt trị giá 400.000 đồng, mang đến niềm vui để các em đón một mùa xuân ấm áp, trọn vẹn hơn.

TÂM TRANG