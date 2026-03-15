Tính đến 11 giờ 30, hơn 44% cử tri TPHCM đã bỏ phiếu

Đến 11 giờ 30 phút ngày 15-3, tiến độ cử tri tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên toàn địa bàn TPHCM đạt 44,03%, trong đó, 32 địa phương có tỷ lệ cử tri đi bầu trên 70%.

Thông tin trên được Ủy ban bầu cử TPHCM cho biết, trưa 15-3.

Cử tri TPHCM bỏ phiếu bầu cử sáng 15-3. Ảnh: K.T

32 địa phương đạt tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu trên 70%, gồm: phường Phú An, Tam Long, Tân Hải; các xã An Nhơn Tây, Bình Giã, Châu Pha, Hòa Hiệp, Hòa Hội, Hồ Tràm, Long Hải, Phú Giáo, Phú Hòa Đông, Thái Mỹ, Thường Tân, Xuân Sơn, Long Hương, Tân Phước, Bàu Lâm, Bình Châu, Châu Đức, Đất Đỏ, Dầu Tiếng, Kim Long, Long Điền, Long Hòa, Minh Thạnh, Nhuận Đức, Phước Hòa, Thanh An, Xuyên Mộc, Bà Rịa, Ngãi Giao.

Theo ghi nhận, không khí tại các khu vực bỏ phiếu rất phấn khởi, thực sự là ngày hội của toàn dân. Cử tri tin tưởng vào sự thành công của cuộc bầu cử và đánh giá cao chất lượng, tiểu sử tóm tắt, chương trình hành động của những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri TPHCM cho rằng, việc bầu cử lần này được thực hiện chu đáo, dân chủ và đúng quy định, mỗi cử tri đều mong muốn góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử.

Các địa phương cũng tích cực vận động cử tri tham gia bầu cử. Công tác tuyên truyền tại các điểm bầu cử được duy trì liên tục với nhiều hình thức như pa- nô, áp phích, hệ thống loa truyền thanh, tạo không khí hào hứng trong nhân dân.

Trong ngày bầu cử, thời tiết trên toàn địa bàn thành phố nắng ráo, mát mẻ, thuận lợi cho cử tri đi bỏ phiếu. Các tuyến đường trọng yếu thông suốt, không xảy ra ùn tắc, đảm bảo cử tri di chuyển đến các khu vực bỏ phiếu an toàn.

Tình hình an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội tại các khu vực bỏ phiếu ổn định. Các phương án phòng, chống cháy nổ, thiên tai và dịch bệnh được lực lượng chức năng ứng trực nghiêm túc, sẵn sàng xử lý tình huống phát sinh.

CẨM NƯƠNG