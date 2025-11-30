Bàn giao nhà đồng đội chào mừng 80 năm Ngày truyền thống Quân khu 9

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu 9 (10-12-1945 – 10-12-2025), chiều 30-11, thừa ủy quyền của Bộ Tư lệnh Quân khu 9, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang tổ chức lễ bàn giao nhà đồng đội cho gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Lễ bàn giao nhà đồng đội

Đoàn đã đến bàn giao nhà cho Thiếu tá Định Quốc Kiệt (ngụ xã Long Thạnh, tỉnh An Giang) là quân nhân hiện đang công tác tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang đang gặp khó khăn về nhà ở.

Căn nhà bàn giao được xây dựng kiên cố trên phần đất của gia đình có diện tích trên 90m2, mái lợp tôn, nền lót gạch bông, trị giá gần 300 triệu đồng. Trong đó, quỹ xây dựng nhà đồng đội của Bộ Tư lệnh Quân khu hỗ trợ 60 triệu đồng, số tiền còn lại do gia đình tự đóng góp.

Phát biểu tại buổi lễ bàn giao, Đại tá Cao Minh Tâm, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh mong muốn gia đình quân nhân được bàn giao nhà trong dịp này tiếp tục nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc, xứng đáng với truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tiếp tục an tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

NAM KHÔI