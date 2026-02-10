Khách quốc tế hào hứng tìm hiểu các nghi lễ truyền thống của Việt Nam

Ngày 10-2, Bộ Ngoại giao, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức chương trình Ngày Tìm hiểu Việt Nam 2026: Nghi lễ truyền thống trong cung đình “Tống cựu nghinh tân” tại Khu trung tâm Di sản Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội.

Các nghi lễ trong dịp Tết Nguyên đán từng diễn ra trong cung đình Thăng Long xưa

Sự kiện năm nay thu hút sự tham dự của hơn 300 đại biểu trong nước và quốc tế, bao gồm thành viên ngoại giao đoàn đến từ 45 cơ quan đại diện, trong đó có 27 đại sứ, đại biện, trưởng cơ quan đại diện ngoại giao và tổ chức quốc tế tại Hà Nội, cùng đông đảo các chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhà khoa học.

Tham dự chương trình, các đại biểu được trực tiếp trải nghiệm các nghi lễ trong dịp Tết Nguyên đán từng diễn ra trong cung đình Thăng Long xưa, thể hiện mong muốn hưng thịnh cho quốc gia, bình an, no ấm cho nhân dân, bao gồm: nghi lễ Tiến lịch; nghi lễ cúng ông Công, ông Táo và thả cá chép tiễn ông Công, ông Táo về trời; nghi lễ dựng cây nêu; nghi thức đổi gác và tham quan đường hoa tết.

Phát biểu khai mạc chương trình, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam nhấn mạnh, chương trình là hoạt động mở đầu trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt Nam - UNESCO (1976 - 2026), khẳng định Việt Nam là một thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, luôn sẵn sàng đóng góp vào những nỗ lực chung vì hòa bình, đối thoại và phát triển bền vững.

Thứ trưởng bày tỏ mong muốn thông qua chương trình này, bạn bè quốc tế không chỉ có cơ hội tìm hiểu về các nghi lễ truyền thống và không gian văn hóa tết ở Việt Nam, mà còn là dịp để cảm nhận một Việt Nam thân thiện, cởi mở và giàu bản sắc - nơi truyền thống và hiện đại cùng song hành, nơi văn hóa trở thành nền tảng cho hợp tác và phát triển.

Tại sự kiện, Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam Jonathan Wallace Baker cho biết, UNESCO luôn đánh giá cao những sáng kiến cho phép di sản được trải nghiệm một cách sống động và công chúng dễ tiếp cận, khẳng định chương trình là một minh chứng rằng di sản văn hóa phi vật thể đã, luôn và sẽ tiếp tục tồn tại và phát triển và sẽ luôn gắn liền với đời sống đô thị hiện đại.

Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam cũng ghi nhận những tâm huyết và sự ủng hộ của các đối tác trong việc tạo nên những trải nghiệm văn hóa cho đại biểu tham dự sự kiện, thể hiện tinh thần hợp tác hiệu quả, có trách nhiệm giữa khu vực công, các tổ chức văn hóa và các đối tác tư nhân tại Việt Nam.

