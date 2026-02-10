Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh vận hành hệ thống bán vé trực tuyến

Từ hôm nay 10-2, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh (số 28 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa, TPHCM) chính thức đưa vào sử dụng phương thức bán vé trực tuyến, nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ khách tham quan.

Hệ thống vé điện tử mới cho phép du khách chủ động lựa chọn thời gian tham quan và thanh toán qua các nền tảng trực tuyến đa dạng ngay trên website chính thức của bảo tàng (baotangchungtichchientranh.vn).

Theo thông báo, hệ thống vé điện tử cho phép du khách chọn thời gian tham quan và thanh toán trực tuyến trên website chính thức của bảo tàng (baotangchungtichchientranh.vn). Sau khi hoàn tất giao dịch, du khách nhận mã QR qua email để quét tại cổng vào, không cần xếp hàng mua vé như trước.

Bảo tàng cho biết việc triển khai bán vé online giúp giảm ùn ứ vào khung giờ cao điểm, đồng thời hỗ trợ du khách cập nhật thông tin về trưng bày chuyên đề, sơ đồ tham quan và các quy định cần thiết trước khi đến.

\ Du khách nước ngoài trải nghiệm mua vé điện tử.

Năm 2025, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh đón hơn 1,4 triệu lượt khách; được giới thiệu là đứng thứ 2 trong số 444 điểm/điều thú vị cần tham quan khi đến TPHCM, đồng thời đứng đầu danh sách 10 địa điểm du lịch hàng đầu Việt Nam đạt danh hiệu Best of the Best của Travellers' Choice. Bảo tàng kỳ vọng việc ứng dụng công nghệ số sẽ tiếp tục góp phần nâng cao trải nghiệm tham quan và phát huy giá trị lịch sử.

Thông tin tham quan Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh · Giá vé: 40.000 đồng/người/lượt · Miễn phí vé: Trẻ em dưới 6 tuổi; giảm 50% cho học sinh, sinh viên · Giờ mở cửa: 7 giờ 30 đến 17 giờ 30 hằng ngày (quầy vé đóng cửa lúc 17 giờ) · Địa chỉ: số 28, đường Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa, TPHCM. · Đường dẫn mua vé: https://ticket.baotangchungtichchientranh.vn/

THIÊN BÌNH