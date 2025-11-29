Điểm hội tụ cho tầm nhìn logistics quốc gia

Sáng 29-11, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự Phiên toàn thể Diễn đàn Logistics Việt Nam 2025 với chủ đề "Logistics Việt Nam - vươn mình tiến vào kỷ nguyên mới".

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan trưng bày sản phẩm dịch vụ, công nghiệp, hậu cần tại diễn đàn. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Tại diễn đàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định logistics là ngành đóng vai trò đặc biệt quan trọng, giữ “huyết mạch” trong lưu thông hàng hóa và con người, ảnh hưởng trực tiếp đến năng lực cạnh tranh của nền kinh tế trong bối cảnh hội nhập sâu rộng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Thủ tướng nhấn mạnh, việc chọn Đà Nẵng làm nơi tổ chức Diễn đàn mang nhiều ý nghĩa: đây là trung tâm kinh tế của miền Trung, sở hữu đầy đủ hệ thống hạ tầng gồm cảng biển nước sâu, sân bay quốc tế, các trục giao thông Bắc – Nam và Đông – Tây. Thành phố đang được giao thí điểm mô hình Khu Thương mại tự do và phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế, tạo nền tảng để Đà Nẵng sớm trở thành trung tâm tài chính, kinh tế, logistics tầm khu vực và quốc tế, lan tỏa phát triển tới vùng Bắc Trung bộ, duyên hải miền Trung và cả nước.

Về kết quả chung, ngành logistics Việt Nam nhiều năm qua duy trì tốc độ tăng trưởng 14–16%/năm, đóng góp 4,5–5% GDP. Theo Báo cáo Ngân hàng Thế giới năm 2023, Việt Nam xếp thứ 43/139 quốc gia về Chỉ số Năng lực logistics (LPI) và thuộc Top 5 trong ASEAN cùng với 4 quốc gia Singapore, Malaysia, Thái Lan và Indonesia.

Chi phí logistics đã giảm xuống, còn khoảng 16% GDP (từ mức trên 20% GDP vào năm 2014), tiết kiệm hàng tỷ USD mỗi năm cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

Hệ thống kết cấu hạ tầng logistics được đầu tư đồng bộ, đặc biệt là mạng lưới cảng biển, sân bay, đường cao tốc, trung tâm logistics tại các vùng kinh tế trọng điểm như: TPHCM, Hải Phòng, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Cần Thơ.

Khu vực doanh nghiệp logistics ngày càng lớn mạnh với hơn 34.000 doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp đã tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu, ứng dụng công nghệ cao trong quản trị vận hành.

Bên cạnh đó, các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và truyền thống mở rộng thị trường, thúc đẩy hình thành các chuỗi cung ứng mới và nhu cầu lớn về dịch vụ logistics.

Những kết quả này đã góp phần trực tiếp nâng cao năng lực cạnh tranh hàng hóa, giảm chi phí xuất nhập khẩu, thúc đẩy tăng trưởng thương mại quốc tế và luân chuyển hàng hóa trong nước, quy mô thương mại quốc tế năm 2025 khoảng 900 tỷ USD.

Tuy nhiên, Thủ tướng nhấn mạnh ngành còn nhiều hạn chế. Chi phí logistics ở Việt Nam vẫn còn ở mức cao so với các nước trong khu vực (Singapore chỉ 8%, Malaysia 12%, trung bình thế giới khoảng 11%). Liên kết vùng và kết nối quốc tế chưa đồng bộ; các doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm tỷ lệ áp đảo, năng lực cạnh tranh còn hạn chế; thiếu vắng các trung tâm logistics quy mô quốc gia và liên vùng. Khung khổ thể chế và chính sách chưa theo kịp thực tiễn; chuyển đổi số, chuyển đổi xanh còn chậm; dữ liệu dùng chung chưa hình thành, tạo rào cản cho việc tối ưu hóa luồng hàng, chi phí và vận hành.

Ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa các đơn vị. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Thủ tướng nêu rõ, những hạn chế đó đòi hỏi chúng ta phải đổi mới tư duy phát triển, chuyển đổi mạnh trạng thái từ "hỗ trợ logistics nhỏ lẻ" sang "phát triển logistics hiện đại, thông minh" thành một ngành kinh tế quan trọng nhằm phát huy tối đa năng lực của các địa phương; thúc đẩy liên kết các vùng kinh tế, khu vực và quốc tế; coi dịch vụ logistics là yếu tố động lực, dịch vụ thiết yếu thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và từ tư duy "quản lý" sang "kiến tạo và phục vụ" theo đúng tinh thần Chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam giai đoạn tới mới được Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Mục tiêu đến năm 2030, ngành logistics Việt Nam đạt tốc độ tăng trưởng 15–16%/năm, đóng góp 6–7% GDP và giảm chi phí logistics xuống mức trung bình của thế giới, khoảng 11-12% GDP.

Thủ tướng đưa ra 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm: (1) Hoàn thiện thể chế, chính sách; (2) Phát triển hạ tầng logistics xanh – số – thông minh, bảo đảm đồng bộ và hiệu quả; (3) Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; (4) Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong và ngoài nước, nhất là PPP và FDI; (5) Đổi mới quản trị theo hướng hiện đại; (6) Phát triển hệ sinh thái dịch vụ hỗ trợ logistics như tài chính, bảo hiểm, y tế, giáo dục; (7) Tăng cường kết nối khu vực và quốc tế, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu; (8) Thúc đẩy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo để nâng cao năng lực cạnh tranh.

Theo ông Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ Công Thương, trong bối cảnh mới như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, dịch chuyển chuỗi cung ứng, thương mại điện tử xuyên biên giới và tiêu chuẩn phát triển bền vững đang tạo ra yêu cầu cấp thiết cho logistics Việt Nam phải đổi mới mạnh mẽ để nâng cao sức cạnh tranh.

Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên phát biểu khai mạc. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Ông cho biết Bộ Công Thương đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam giai đoạn 2025–2035, tầm nhìn đến 2050, đặt mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về logistics, có dịch vụ chất lượng cao, giá trị gia tăng lớn, có năng lực cạnh tranh trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Việc sắp xếp đơn vị hành chính và mở rộng không gian phát triển cũng được kỳ vọng tạo dư địa mới cho hệ thống hạ tầng logistics.

Tại diễn đàn, các đại biểu tập trung thảo luận thẳng thắn về kết quả, hạn chế, nguyên nhân; đề xuất giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh; đồng thời kiến nghị cơ chế – chính sách đủ mạnh để thu hút đầu tư phát triển hạ tầng logistics, tạo động lực đột phá cho ngành trong kỷ nguyên mới.

Ngay trước Phiên toàn thể Diễn đàn Logistics Việt Nam 2025, các đại biểu tham dự dành thời gian thực hiện hoạt động quyên góp ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai trong thời gian qua. Thủ tướng Phạm Minh Chính tham gia ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Ảnh: XUÂN QUỲNH Toàn bộ số tiền ủng hộ sẽ được chuyển về Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam để kịp thời phân bổ, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai và ổn định cuộc sống.

XUÂN QUỲNH