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Hơn 640 triệu cổ phiếu BVB niêm yết trên HOSE

SGGPO

Trong phiên chào sàn, cổ phiếu BVB tăng 2,3% lên 13.400 đồng/cổ phiếu. 

BVBank chính thức niêm yết và giao dịch trên Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM
BVBank chính thức niêm yết và giao dịch trên Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM

Ngày 21-7, hơn 640 triệu cổ phiếu BVB của Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank) chính thức niêm yết và giao dịch trên Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HOSE) với giá tham chiếu 13.100 đồng/cổ phiếu.

Theo lãnh đạo BVBank, việc đưa cổ phiếu BVB lên niêm yết trên sàn HOSE là dấu mốc quan trọng và cần thiết trong hành trình phát triển. Đây là cơ hội mở ra những điều kiện thuận lợi cho việc thu hút vốn đầu tư, mở rộng hoạt động kinh doanh, gia tăng giá trị cho cổ đông và đẩy mạnh sự phát triển bền vững của ngân hàng. Mới đây, Ngân hàng Nhà nước cũng đã chấp thuận BVBank tăng vốn điều lệ tối đa 3.504 tỷ đồng, nâng tổng số vốn điều lệ lên gần 10.000 tỷ đồng.

Trong viên giao dịch đầu tiên, thanh khoản cổ phiếu BVB ổn định, phản ánh sự quan tâm của nhà đầu tư đối với cổ phiếu BVB sau khi lên sàn HOSE. Chốt phiên giao dịch ngày 21-7, cổ phiếu BVB đã tăng 2,3%, lên 13.400 đồng/cổ phiếu, trong khi VN-Index tiếp tục “đỏ lửa”.

NHUNG NGUYỄN

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Cổ phiếu BVB BVBank Ngân hàng TMCP Bản Việt Giá tham chiếu HoSE Lên sàn Đỏ lửa Ngân hàng Nhà nước Niêm yết Điều kiện thuận lợi

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