Ông Cao Ngọc Duy hoàn tất mua 300.000 cổ phiếu PNJ

Trong bối cảnh giá cổ phiếu PNJ liên tục giảm sâu, người nhà của Chủ tịch HĐQT PNJ Cao Thị Ngọc Dung đã hoàn thành việc mua vào 300.000 cổ phiếu để gia tăng tỷ lệ sở hữu.

Mua bán trang sức tại một cửa hàng của PNJ. Ảnh: NHUNG NGUYỄN

Chiều 22-7, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) vừa nhận được báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ).

Theo đó, ông Cao Ngọc Duy, em trai bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch HĐQT PNJ, đã mua thành công 300.000 cổ phiếu PNJ thông qua phương thức khớp lệnh trên sàn, trong khoảng thời gian từ ngày 10-7 đến 22-7-2026.

Sau khi kết thúc việc thu mua, tỷ lệ sở hữu cá nhân của ông Cao Ngọc Duy đã tăng lên mức 2,7%.

Động thái gia tăng sở hữu của ông Cao Ngọc Duy diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu PNJ chịu áp lực bán mạnh sau thông tin cơ quan chức năng khởi tố, bắt tạm giam ông Đặng Ngọc Thảo, nguyên Giám đốc P-Lab, công ty con của PNJ, để điều tra liên quan đến vụ án buôn lậu hơn 28.000 viên kim cương.

Kết thúc phiên giao dịch hôm nay 22-7, cổ phiếu PNJ tiếp tục giảm kịch sàn xuống còn 35.500 đồng/cổ phiếu, vẫn còn hơn 17,5 triệu cổ phiếu chờ bán nhưng trắng bên mua. Hiện PNJ đã giảm hơn 60% thị giá so với đỉnh lịch sử, vốn hóa doanh nghiệp hiện còn khoảng 19.500 tỷ đồng.

NHUNG NGUYỄN