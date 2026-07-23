Nhiều nhà mua hàng quốc tế đến TPHCM: Thêm kết nối, tăng cơ hội cho doanh nghiệp Việt

Nếu trước đây, doanh nghiệp Việt Nam phải mang sản phẩm ra nước ngoài tham gia hội chợ để tìm kiếm khách hàng thì nay xu hướng đang dần đảo chiều. Ngày càng nhiều tập đoàn bán lẻ, nhà nhập khẩu và hệ thống phân phối lớn trên thế giới chủ động đến TPHCM tìm kiếm nhà cung ứng và đánh giá năng lực sản xuất trước khi quyết định hợp tác. Sự dịch chuyển này không chỉ mở thêm cơ hội xuất khẩu, mà còn cho thấy TPHCM đang trở thành điểm kết nối ngày càng quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Giảm phụ thuộc trung gian

Theo ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương), Viet Nam International Sourcing (VIS) 2026 sẽ diễn ra đầu tháng 9, nhưng đến nay đã thu hút hàng trăm tập đoàn bán lẻ và nhà nhập khẩu quốc tế (gọi chung là nhà mua hàng quốc tế) đăng ký tham gia. Nhiều tên tuổi lớn như: Tập đoàn Walmart (Hoa Kỳ), Reliance Retail (Ấn Độ), Pagoda (Trung Quốc), ELOM Group (vùng lãnh thổ Đài Loan), ESFLO Marketing (Mexico) cùng các doanh nghiệp (DN) đến từ Brazil và nhiều quốc gia khác sẽ trực tiếp tìm kiếm nhà cung ứng Việt Nam.

Các nhà mua hàng quốc tế tìm hiểu sản phẩm của doanh nghiệp Việt Nam tại triển lãm Kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế tổ chức tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn, TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Trên thực tế, nhiều tập đoàn thu mua quốc tế đã hiện diện tại Việt Nam và “săn” nguồn hàng tập trung vào những lĩnh vực xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. Cụ thể, Tập đoàn Walmart tiếp tục tìm đối tác ở các nhóm hàng dệt may, giày dép, điện tử gia dụng, nội thất, thực phẩm và hàng tiêu dùng. Reliance Retail tìm nguồn cung dài hạn cho thị trường hơn 1,4 tỷ dân với các nhóm thực phẩm chế biến, hàng gia dụng, nội thất, dệt may, giày dép, sản phẩm chăm sóc cá nhân và điện tử tiêu dùng. Trong khi đó, Pagoda mở rộng thu mua trái cây cho hệ thống hơn 6.000 cửa hàng tại Trung Quốc... Đây đều là những ngành hàng mà Việt Nam có lợi thế sản xuất và đã tham gia sâu vào chuỗi cung ứng quốc tế.

Việc nhà mua hàng quốc tế chủ động tìm đến Việt Nam cũng mở ra cơ hội để DN trong nước tiếp cận trực tiếp thị trường thay vì phụ thuộc vào các khâu trung gian. Theo ông Đặng Thọ, đại diện Công ty CP Sofaland (thương hiệu Sofaland Factory, TP Hà Nội), lô sofa đầu tiên của công ty xuất khẩu sang Mexico tuy chưa lớn về quy mô nhưng là minh chứng sản phẩm nội thất “Made in Vietnam” hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu của thị trường quốc tế. Khi được kết nối đúng đối tác và đúng thị trường, DN Việt có thể cạnh tranh bằng chất lượng sản phẩm, năng lực sản xuất và khả năng đáp ứng đơn hàng.

Theo ông Nguyễn Anh Sơn, Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương), kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đầu năm tăng hơn 20%, Việt Nam đã chuyển sang nhập siêu gần 17 tỷ USD, đòi hỏi phải tiếp tục mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh của DN. Vì vậy, Bộ Công thương đang phối hợp với hệ thống Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài đẩy mạnh kết nối các tập đoàn phân phối, cập nhật thông tin thị trường, cảnh báo sớm rào cản thương mại và đổi mới hoạt động xúc tiến theo hướng mời nhà mua hàng quốc tế đến Việt Nam tìm kiếm nguồn cung, thay vì chỉ đưa DN ra nước ngoài.

Trong khi đó, ông Huỳnh Thanh Trung, Giám đốc Công ty CP Leanwares (TPHCM), cho rằng, nhiều DN đã đầu tư đồng bộ vào quản trị chất lượng, chuyển đổi số, truy xuất nguồn gốc, kiểm kê phát thải và thực hành ESG (bộ tiêu chuẩn đo lường mức độ phát triển bền vững và các tác động của DN đối với cộng đồng - PV), tạo nền tảng để tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của các tập đoàn đa quốc gia.

Từ cơ hội kết nối đến chuỗi cung ứng toàn cầu

Theo bà Trần Thị Phương Hoa, Phó Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Thực phẩm TPHCM, DN Việt Nam cần chuyển từ tư duy đáp ứng từng chứng nhận riêng lẻ sang xây dựng hệ thống quản trị đạt chuẩn. Việc chuẩn hóa toàn bộ quy trình sản xuất, số hóa dữ liệu, tăng khả năng truy xuất nguồn gốc và kiểm soát chất lượng xuyên suốt không chỉ giúp giảm chi phí tuân thủ mà còn tạo niềm tin với nhiều thị trường cùng lúc.

Các nhà mua hàng quốc tế tìm hiểu sản phẩm của doanh nghiệp Việt Nam tại triển lãm Kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế tổ chức tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn, TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Song song đó, đầu tư công nghệ phải gắn với hiệu quả thương mại. Máy móc hiện đại chỉ là điều kiện cần; lợi thế cạnh tranh thực sự nằm ở khả năng ứng dụng dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và tự động hóa để dự báo nhu cầu, tối ưu chi phí, kiểm soát chất lượng và phát triển sản phẩm phù hợp từng thị trường. DN cũng cần đầu tư mạnh hơn cho nghiên cứu phát triển, chế biến sâu, thiết kế bao bì và xây dựng thương hiệu nhằm đáp ứng xu hướng tiêu dùng xanh, sản phẩm tiện lợi và thân thiện môi trường.

Theo ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương), việc ngày càng nhiều tập đoàn bán lẻ và nhà nhập khẩu lựa chọn TPHCM làm điểm kết nối, cho thấy thành phố không chỉ là nơi tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại mà còn đang từng bước trở thành cứ điểm tìm kiếm nguồn cung của các nhà mua hàng quốc tế tại khu vực. Khi các cuộc kết nối được tiếp nối bằng những chuyến khảo sát nhà máy, hoạt động phát triển sản phẩm và các hợp đồng dài hạn, DN Việt sẽ có nhiều cơ hội tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu với vai trò là đối tác sản xuất có giá trị gia tăng cao.

MINH XUÂN