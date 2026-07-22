Chứng khoán tiếp tục lao dốc, cổ phiếu PNJ mất 60% thị giá so với đỉnh

Cổ phiếu PNJ đã giảm hơn 60% thị giá so với đỉnh lịch sử, vốn hóa doanh nghiệp hiện còn khoảng 19.500 tỷ đồng.

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch ngày 22-7 tiếp tục chứng kiến cảnh bán tháo hoảng loạn, VN-Index tiếp tục lao dốc không phanh.

Nhóm cổ phiếu trụ giảm sàn góp phần kéo VN-Index giảm sâu. Trong đó, cổ phiếu PNJ tiếp tục giảm kịch sàn xuống còn 35.500 đồng/cổ phiếu và trắng bên mua, dư bán sàn hơn 17,5 triệu cổ phiếu. Hiện PNJ đã giảm hơn 60% thị giá so với đỉnh, vốn hóa doanh nghiệp hiện còn khoảng 19.500 tỷ đồng.

Ngoài ra, 3 cổ phiếu trụ khác là VIC, VHM và MWG cũng giảm sàn, lấy của VN-Index 35 điểm trong số gần 67 điểm giảm của chỉ số này.

Tất cả các nhóm ngành đều giảm, trong đó, nhóm cổ phiếu tài chính bao gồm ngân hàng và chứng khoán đồng loạt giảm sâu làm VN-Index mất điểm mạnh: TCB giảm 2,68%, STB giảm 2,34%, VCB giảm 3,44%, VIB giảm 3,67%, VND giảm 3,21%, VIX giảm 3,2%, SSI giảm 2,37%...

Ngoài ra, nhóm cổ phiếu tiêu dùng, nguyên vật liệu, công nghệ thông tin cũng giảm mạnh, nhiều cổ phiếu giảm trên 5%: VPL giảm 5,28%, FRT giảm 5,32%, VRE giảm 5,64%...

Một số cổ phiếu hiếm hoi đi ngược thị trường, giữ được sắc xanh là VNM tăng 1,2%, SHS tăng 2,67%, ORS tăng 1,52%, CTS tăng 1,33%...

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index giảm 62,03 điểm (3,58%) còn 1.668,53 điểm với 245 mã giảm, 75 mã tăng và 45 mã đứng giá. Chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index cũng giảm 5,25 điểm (1,87%) còn 275,49 điểm với 100 mã giảm, 40 mã tăng và 45 mã đứng giá. Thanh khoản tăng, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE hơn 23.400 tỷ đồng, tăng 100 tỷ đồng so với phiên trước. Nếu tính cả sàn HNX thì thanh khoản hơn 24.500 tỷ đồng.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh trên sàn HOSE với tổng giá trị bán ròng hơn 1.370 tỷ đồng. Top 3 cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất: SSI gần 292 tỷ đồng, VIC gần 208 tỷ đồng, ACB gần 202 tỷ đồng.

NHUNG NGUYỄN