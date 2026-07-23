Tăng sức cạnh tranh công nghiệp hỗ trợ

Làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu và dòng vốn FDI tăng mạnh đang mở ra cơ hội lớn để công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Tuy nhiên, để biến cơ hội thành lợi thế cạnh tranh, doanh nghiệp phải nâng cao năng lực công nghệ, quản trị và đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng khắt khe của thị trường.

Cơ hội lớn, mục tiêu cao

Theo Cục Thống kê, tính đến ngày 30-6, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 34,65 tỷ USD, tăng 61% so với cùng kỳ năm trước. Riêng TPHCM, trong 6 tháng đầu năm thu hút hơn 7,5 tỷ USD vốn FDI, đạt 68,1% kế hoạch năm, tăng 89,68% so với cùng kỳ. Trong đó, FDI dịch chuyển mạnh vào công nghệ, sản xuất chế tạo, dịch vụ tri thức cao.

Doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm, kết nối giao thương tại MTA Vietnam 2026. ẢNH: THANH DUNG

Bà Cao Thị Phi Vân, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TPHCM (ITPC) nhận xét, những chỉ số kinh tế này cho thấy Việt Nam tiếp tục là điểm đến có sức hấp dẫn trong quá trình tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu, đồng thời mở ra cơ hội lớn cho ngành công nghiệp hỗ trợ phát triển, nâng cao vị thế của doanh nghiệp (DN) Việt Nam.

Đứng trước những cơ hội này, Việt Nam đang đặt ra nhiều mục tiêu cao cho phát triển công nghiệp hỗ trợ. Cụ thể, Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2026-2035 đặt mục tiêu: đến năm 2030, tỷ lệ nội địa hóa trung bình của các ngành công nghiệp chủ lực đạt 40%-45%, năng lực cạnh tranh công nghiệp thuộc nhóm 3 nước dẫn đầu ASEAN; đến năm 2035, đa số chuyên ngành công nghiệp hỗ trợ đạt trình độ công nghệ tiên tiến, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Nghị quyết 10 về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài cũng đặt mục tiêu: đến năm 2030, tỷ lệ nội địa hóa trung bình trong các ngành công nghiệp chủ lực đạt từ từ 45%-50%; phấn đấu có khoảng 10.000 doanh nghiệp trong nước tham gia chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng của DN có vốn đầu tư nước ngoài.

Với TPHCM, giai đoạn 2026-2030, thành phố xác định công nghiệp hỗ trợ là trụ cột nâng cao chất lượng tăng trưởng, phát triển công nghiệp hỗ trợ ứng dụng công nghệ cao, tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Mục tiêu tỷ lệ nội địa hóa theo ngành đến năm 2030 là: cơ khí chế tạo trên 40%, điện tử trên 30%, ô tô trên 30%, công nhiệp công nghệ cao trên 15%, da giày trên 65%, dệt may trên 60%.

Đồng bộ giải pháp trợ lực

Ông Võ Sơn Điền, Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ TPHCM (HASI) chia sẻ, trong sự biến động về các chính sách thuế đối ứng và đứt gãy chuỗi cung ứng, các tập đoàn đa quốc gia đang tìm kiếm sự đa dạng chuỗi cung ứng tại Đông Nam Á. Đây chính là cơ hội để DN công nghiệp hỗ trợ Việt Nam tham gia ngày càng sâu hơn vào chuỗi giá trị. Tuy nhiên, cơ hội chỉ trở thành hiện thực khi DN có thể đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng khắt khe về chất lượng, công nghệ, quản trị, truy xuất nguồn gốc và phát triển bền vững.

Thành phố thời gian qua đã triển khai nhiều hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối DN CNHT với các DN FDI. Qua các kỳ tổ chức, hội nghị đã thu hút 175 doanh nghiệp FDI, tham gia kết nối hơn 2.500 cuộc tiếp xúc trực tiếp với hơn 620 doanh nghiệp sản xuất CNHT có sản phẩm cung ứng phù hợp nhu cầu. Giai đoạn 2026-2027, thành phố sẽ hoàn thiện cơ chế, danh mục sản phẩm chủ lực, khởi động hạ tầng khu công nghiệp cơ khí và khu công nghiệp hỗ trợ công nghệ cao. Hiện thành phố đã thành lập Ban chỉ đạo phát triển công nghiệp hỗ trợ.

Bà Nguyễn Minh Tâm, Trưởng phòng Quản lý công nghiệp, Sở Công thương TPHCM, cho biết để đạt mục tiêu nâng tỷ lệ nội địa hóa giai đoạn 2026-2030, thành phố tiếp tục triển khai nhiều giải pháp, trong đó có chương trình kích cầu đầu tư theo Nghị quyết 09 và Nghị quyết 523 của HĐND. Theo đó, DN được vay vốn lên tới 200 tỷ đồng/dự án, ngân sách hỗ trợ, lãi suất từ 50%-100% tùy lĩnh vực. Trong giai đoạn 2019-2025, mặc dù chỉ có 32 dự án của 28 DN tham gia nhưng thông qua chương trình các DN đã đẩy mạnh đầu tư máy móc thiết bị, mở rộng sản xuất. Là DN nhiều lần tiếp cận được với chính sách kích cầu đầu tư của TPHCM, ông Nguyễn Ngô Long, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Cơ khí thương mại Nhật Long, khẳng định nguồn vốn này đã hỗ trợ rất lớn cho chiến lược đầu tư đổi mới công nghệ liên tục của DN công nghiệp hỗ trợ .

Ông Lê Trường Duy, Giám đốc Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 (HCMC C4IR) tại TPHCM, cho biết trung tâm đang tham mưu cho thành phố ban hành chương trình chuyển đổi sản xuất thông minh với một hệ sinh thái hỗ trợ DN. Tương tự, Hiệp hội Công nghiệp Hỗ trợ TPHCM (HASI) cũng sẽ đẩy mạnh 3 nhóm hoạt động nhằm trợ lực cho các DN trong ngành như phát triển chương trình hỗ trợ DN nâng cao năng lực nhà cung cấp; xây dựng mạng lưới kết nối cung - cầu giữa các nhà cung ứng với nhà mua hàng Việt Nam và quốc tế; hỗ trợ DN tiếp cận các tiêu chuẩn mới về sản xuất thông minh, ESG, truy xuất nguồn gốc và quản trị hiện đại.

THANH DUNG