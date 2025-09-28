Diễn viên Hoàng Kim Ngọc: Luôn hết mình với từng vai diễn

Hoàng Kim Ngọc sẽ trở lại với màn ảnh rộng trong tháng 10 với vai diễn trong bộ phim Nhà ma xó (đạo diễn Trương Dũng). Cô cho biết, lý do đặc biệt để tham gia bộ phim này là do có sự xuất hiện của diễn viên Quang Tuấn - người mà bản thân cô rất hâm mộ.

“Tôi thích sự tập trung, tâm huyết của anh với nghề”, nữ diễn viên bộc bạch. Hữu duyên, lần này Hoàng Kim Ngọc sẽ vào vai Thùy - người yêu của nhân vật Quý (do Quang Tuấn thủ vai).

Hoàng Kim Ngọc trong phim Nhà ma xó

Theo tiết lộ ban đầu của Hoàng Kim Ngọc, đây là nhân vật thú vị và có sự biến hóa đa dạng. Thùy là cô gái có máu tâm linh, hành nghề bói toán. Chính những hành động và lời nói của Thùy đã có tác động quan trọng đến diễn biến câu chuyện trong phim. Trong quá trình làm việc trên phim trường, Hoàng Kim Ngọc tiết lộ, cô cảm thấy thú vị với cách làm việc của đạo diễn Trương Dũng. Từ kịch bản, một câu thoại bình thường nhưng khi ra hiện trường đã được xử lý để trở nên duyên dáng, hài hước.

Là diễn viên gốc Hà Nội duy nhất góp mặt trong phim, Hoàng Kim Ngọc chia sẻ, khi tham gia dự án lần này, cô không gặp áp lực nào, thậm chí là bộ phim “rất nhàn và sướng”. Trước ngày bấm máy, cô có cơ hội trò chuyện với thành viên trong ê-kíp thông qua các nhóm trực tuyến để làm quen với nhau. Đến khi tiếp xúc trên phim trường, không khí hòa đồng khiến cô càng thêm thoải mái. Điều duy nhất khiến cô e ngại là trong các phân đoạn khi mọi người cùng nhau trò chuyện bằng tiếng miền Nam, lọt giọng Bắc vào, cô sợ có độ “chênh” nhất định. Tuy nhiên, theo Hoàng Kim Ngọc, thời gian gần đây nhiều tác phẩm điện ảnh đã cố gắng xóa khoảng cách giọng Nam - Bắc, mang đến cho khán giả cơ hội thưởng thức các tác phẩm điện ảnh đa dạng.

Được đào tạo bài bản tại Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội, thậm chí tốt nghiệp thủ khoa chuyên ngành diễn xuất nhưng Hoàng Kim Ngọc lại tập trung nhiều hơn cho công việc kinh doanh. Cô hiện đang sở hữu một thương hiệu mỹ phẩm và là một nhà sáng tạo nội dung số với hơn 1,7 triệu người theo dõi trên Facebook, gần 1 triệu người theo dõi trên TikTok. Trước Nhà ma xó, Kim Ngọc từng được biết đến qua một số vai diễn trong các phim truyền hình như: Sát thủ online, Mưa bóng mây, Về nhà đi con, Lửa ấm…

Đặc biệt, mùa phim Tết vừa qua, cô tạo dấu ấn với khán giả với vai diễn cô đồng Liễu trong Đèn âm hồn. Với bộ phim này, Kim Ngọc chia sẻ, sau cảm giác hào hứng nhận vai ban đầu, bản thân đã muốn bỏ vai vì thiếu tự tin, thấy mình chưa hoàn toàn phù hợp, thậm chí cô còn đề nghị đạo diễn Hoàng Nam tìm diễn viên khác. Phải đến khi đạo diễn cất công từ TPHCM ra Hà Nội thuyết phục, cô mới nhận lời. Cuối cùng, vai diễn thành công ngoài mong đợi, góp phần vào thành công lớn của Đèn âm hồn với doanh thu hơn 100 tỷ đồng.

Dù không thường xuyên xuất hiện trên màn ảnh, nhưng Hoàng Kim Ngọc luôn tâm niệm, được đóng phim, hóa thân vào những cuộc đời mới luôn khiến cô háo hức và tự nhủ mình phải làm với tất cả khả năng. Với bất cứ dự án nào, cô đều làm hết sức với tâm niệm rằng nếu được cho làm lại, cũng chỉ làm được đến thế.

“Tôi không biết trong mắt mọi người, mình sẽ được đón nhận như thế nào nhưng về phía bản thân luôn tự nhủ cố gắng hết sức để không hối hận bất cứ điều gì”, Hoàng Kim Ngọc bộc bạch

