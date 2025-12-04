Điều chuyển khoảng 450 tấn rác/ngày đến Khu liên hợp Tây Bắc để xử lý, tránh ùn ứ

Từ ngày 1-12, Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước thay đổi khung giờ tiếp nhận, chỉ hoạt động vào ban đêm, ngày 4-12, Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM (NN-MT) đã thông tin về phương án điều phối luồng rác để tránh ùn ứ.

Thông tin được ông Tống Viết Thành, Phó Trưởng phòng Quản lý chất thải rắn, Sở NN-MT đưa ra tại cuộc họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM, do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM tổ chức chiều 4-12.

Cuộc họp báo do ông Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM chủ trì chiều 4-12. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Theo ông Tống Viết Thành, từ ngày 1-12-2025, Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước thay đổi thời gian tiếp nhận rác, cụ thể chỉ nhận xe từ 18 giờ tối đến 6 giờ sáng hôm sau. Việc này tác động trực tiếp đến quy trình thu gom và vận chuyển rác của thành phố.

Trước thời điểm này, TPHCM điều phối rác về hai khu vực chính là Khu liên hợp Tây Bắc và khu Đa Phước. Riêng khu Đa Phước tiếp nhận khoảng 4.550 tấn/ngày (tương đương 443 chuyến xe), được chia làm hai ca: Ca ngày khoảng 1.800 tấn (175 chuyến xe) và ca đêm khoảng 2.750 tấn. Việc khu Đa Phước ngưng nhận rác ban ngày buộc 1.800 tấn rác của ca này phải được tính toán lại phương án xử lý.

Ông Tống Viết Thành cho biết, do quãng đường từ trung tâm về Đa Phước ngắn hơn so với về Tây Bắc nên giải pháp ưu tiên vẫn là sắp xếp, lưu chứa tạm để chuyển khối lượng rác sang vận chuyển vào ca đêm về Đa Phước nhằm tối ưu chi phí.

Tuy nhiên, để tránh tình trạng ùn ứ rác tại một số địa bàn không thể lưu chứa lâu, Sở NN-MT đã tham mưu và được UBND TPHCM chấp thuận phương án điều chuyển khoảng 450 tấn rác/ngày (trong tổng số 1.800 tấn của ca ngày trước đây) về xử lý tại Khu liên hợp Tây Bắc.

Ông Tống Viết Thành, Phó Trưởng phòng Quản lý chất thải rắn, Sở NN-MT thông tin tại họp báo. Ảnh: ĐÌNH DƯ

“Để thực hiện phương án này, các đơn vị thu gom phải tăng cường phương tiện. Do thay đổi lộ trình, quãng đường di chuyển xa hơn nên Sở đang phối hợp với Công an Thành phố và Sở Xây dựng để hoàn thiện các thủ tục giấy phép, đảm bảo xe chạy đúng tuyến, đúng luật giao thông cũng như giải quyết các vấn đề kinh phí phát sinh cho đơn vị vận chuyển”, ông Tống Viết Thành cho biết.

Trước lo ngại việc vận chuyển rác đường dài về Khu liên hợp Tây Bắc có thể gây rò rỉ nước thải và phát tán mùi hôi, ông Tống Viết Thành khẳng định quy trình kỹ thuật hiện hành đã rất chặt chẽ.

Các xe vận chuyển bắt buộc phải phun xịt khử khuẩn, vệ sinh xe trước khi vào bãi và sau khi đổ rác ra khỏi bãi để đảm bảo không rơi vãi chất thải hay nước rỉ rác xuống đường. Sở NN-MT cũng đã giao cho đơn vị giám sát tăng cường kiểm tra gắt gao việc tuân thủ quy trình này của các tài xế, đảm bảo xe đi đúng luồng tuyến và dừng đỗ đúng quy định.

ĐÌNH DƯ