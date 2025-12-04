4 giải pháp giảm phát thải ô nhiễm môi trường tại TPHCM

Ngày 4-12, tại TPHCM diễn ra Hội thảo “Giảm thiểu ô nhiễm từ khí thải phương tiện giao thông sử dụng động cơ diesel: thực trạng và giải pháp tại khu vực Đông Nam bộ”.

Hội thảo có sự tham dự của Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh; lãnh đạo các sở, ngành TPHCM, tỉnh Tây Ninh, Đồng Nai cùng các chuyên gia, nhà khoa học…

Tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh nhấn mạnh, Đông Nam bộ có mật độ phương tiện vận tải hàng hóa, vận tải liên tỉnh và vận tải đường thủy cao nhất cả nước, đang chịu áp lực lớn từ phát thải giao thông.

Tại TPHCM, các phân tích khoa học chỉ ra rằng phương tiện sử dụng động cơ diesel là một trong những nguồn phát thải chính của bụi mịn PM2.5, NOx và SOx – những tác nhân trực tiếp ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng và chất lượng môi trường đô thị.

Những phân tích dữ liệu thực tiễn, bằng chứng khoa học và kinh nghiệm quốc tế là nguồn tham khảo có giá trị cho TPHCM trong việc hoàn thiện chính sách quản lý chất lượng không khí.

Trên cơ sở đó, TPHCM sẽ tập trung 4 nhóm định hướng trọng tâm. Thứ nhất, hoàn thiện thể chế và tiêu chuẩn khí thải; rà soát, cập nhật tiêu chuẩn, tăng cường giám sát phương tiện, nâng cao kỷ luật môi trường trong hoạt động vận tải.

Thứ hai, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ sạch và nhiên liệu thân thiện môi trường như khuyến khích doanh nghiệp chuyển đổi động cơ, trang bị hệ thống xử lý khí thải, áp dụng nhiên liệu sạch và dung dịch giảm phát thải đạt chuẩn quốc tế.

Thứ ba, phát triển hệ sinh thái logistics xanh, tái cấu trúc hạ tầng giao thông – vận tải, ưu tiên phương tiện ít phát thải, tối ưu cung đường và công nghệ quản lý.

Thứ tư, huy động nguồn lực xã hội và hợp tác vùng kết nối các địa phương Đông Nam bộ để triển khai các chương trình kiểm soát khí thải quy mô liên vùng, đồng thời thúc đẩy mô hình hợp tác công – tư (PPP) trong đầu tư công nghệ môi trường.

Bà Nguyễn Ngọc Thúy, Phó Giám đốc Sở NN-MT TPHCM thông tin, TPHCM đã triển khai nhiều chương trình quan trắc, đánh giá chất lượng không khí và đưa ra những giải pháp cụ thể.

Thành phố cũng tăng cường xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi gây ô nhiễm không khí trong lĩnh vực giao thông.

Thời gian tới, sở với vai trò tham mưu cho UBND TPHCM sẽ đưa ra những giải pháp tiếp theo góp phần giảm thiểu ô nhiễm không khí.

Tại hội thảo, nhiều đại biểu cho rằng, để giải quyết vấn đề ô nhiễm, quan trọng là xác định đúng nguyên nhân, đúng nguồn phát thải để có giải pháp phù hợp.

