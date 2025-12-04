Tây Ninh: Kênh Mười Thế đen đặc, bốc mùi hôi thối

Chính quyền xã Mỹ Yên, tỉnh Tây Ninh đang xác minh nguồn xả thải khiến nước trên tuyến kênh Mười Thế chuyển màu đen đặc, bốc mùi hôi thối nồng nặc ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân.

Nước trên kênh Mười Thế, xã Mỹ Yên, tỉnh Tây Ninh đen đặc, bốc mùi hôi thối ảnh hưởng đến đời sống người dân

Ngày 4-12, theo ghi nhận của PV báo SGGP, nước trên tuyến kênh Mười Thế vẫn đang có màu đen sệt như bùn, tỏa mùi hôi khó chịu lan ra khu vực xung quanh. Nhiều hộ dân gần đó phải đóng kín cửa vì không thể chịu nổi.

Bà con cũng không dám sử dụng nước kênh cho việc tưới cây hoặc phục vụ sinh hoạt như trước đây. Trên kênh, nhiều loại cá vốn nổi tiếng "chịu" được nước bẩn cũng chết hàng loạt.

Theo nhiều người dân, nước kênh Mười Thế trước đây thỉnh thoảng cũng ô nhiễm nhưng chỉ trong thời gian ngắn. Hiện tượng lần này kéo dài liên tục và mức độ ô nhiễm tăng nặng.

Chính quyền xã Mỹ Yên, tỉnh Tây Ninh đang xác định nguồn xả thải để xử lý nghiêm theo quy định

Ông Nguyễn Quốc Hùng, Chủ tịch UBND xã Mỹ Yên cho biết, đã trực tiếp đi kiểm tra khu vực kênh Mười Thế, qua đó chỉ đạo Phòng Kinh tế phối hợp các đơn vị liên quan lấy mẫu nước đi phân tích, đồng thời xác minh nguồn xả thải theo quy định.

Chủ tịch UBND xã Mỹ Yên cho biết, chính quyền địa phương luôn kiên định quan điểm phát triển kinh tế phải đi đôi với bảo vệ môi trường. Nếu phát hiện tổ chức hoặc cá nhân có hành vi vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

QUANG VINH